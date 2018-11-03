صور.. فريق الإنقاذ الإندونيسى يعثر على حطام الطائرة المنكوبة بقاع البحر

كتب: محمد الأحمدى - تصوير (رويترز)

عثر أعضاء فريق الإنقاذ الإندونيسى اليوم السبت، على أجزاء من الطائرة المنكوبة بعد سقوطها فى عرض البحر بعد إقلاعها من مطار جاكرتا.

وقام أعضاء فريق الإنقاذ البحرى الإندونيسى بتفريغ حطام الطائرة "ليون إير" من وحدة هبوط السفن من KRI Banda Aceh بميناء تانجونج بريوك فى جاكرتا، حيث كان من بن الحطام عجلات الطائرة وبعض الأجزاء الأخرى.



إحدى أجزاء الطائرة

وواصلت السلطات الإندونيسية الجمعة البحث عن الصندوق الأسود الثانى بعد أن تحطمت طائرة تابعة لشركة الطيران "ليون إير" فى البحر خلال رحلة داخلية وعلى متنها 189 شخصا.

وقال قائد كتيبتى عمليات البحث فى البحرية الإندونيسية ايسوارتو "سنبدأ اليوم عمليات غوص فى المكان الذى نعتقد أن الطائرة سقطت فيه". وأضاف "هناك قطع كثيرة من الحطام من عجلات ومقاعد".



الطائرة فى قاع البحر

ويبحث الغطاسون فى منطقة تقع على عمق بين 23 و35 مترا، لكنهم باتوا يعثرون على أشلاء بشرية أقل من الأسبوع الماضي. وأوضح إيسوارتو "إنها مبعثرة فى كل مكان وقد تكون التيارات جرفت بعضها".

وتقوم فرق البحث منذ الإثنين بتمشيط أعماق بحر جاوة حيث سقطت طائرة "بوينج 737 ماكس 8" التابعة للشركة التى تنظم رحلات منخفضة التكلفة، وكانت الطائرة وضعت فى الخدمة قبل أشهر.



العثور على العجلات

وقال سورجانتو تجاهجونو رئيس هيئة سلامة النقل فى إندونيسيا إن الجهود تركز الآن على انتشال الصندوق الأسود الثانى نظرا لأن تسجيل الصوت داخل مقصورة الطيارين وسجل بيانات الرحلة معروفين.

وقال لرويترز "ظل الفريق يسمع صوت ’أزيز’ من صندوق أسود آخر على مدى اليومين الماضيين".\



العثور على حطام الطائرة



بعض الأجزائ من الطائرة



جانب من الأجزاء



جانب من الحطام



جانب من العجلات



جانب من حطام الطائرة الإندونيسية



حطام الطائرة الإندونيسية