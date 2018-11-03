صور.. "سلمى" طفلة مصابة بورم فى النخاع وفشل كلوى.. ووالدتها: نفسى أعالجها

كتب الأمير نصرى

طفلة بريئة غادرت الشارع فجأة إلى فراش المرض مبكرا، بعدما أصيبت بمجموعة من الأمراض ألزمتها الفراش وحرمتها من اللعب مع أصدقائها من الأطفال كما حرمها المرض من الذهاب إلى المدرسة، ليس هذا فقط بل تركها والدها هى وشقيقها الطفل المصاب بالسكر وامها يواجهون الحياة، إنها سلمى عمرو جمال، ، طفلة، تبلغ من العمر 10 سنوات تقيم في 65 ش عواد قرموط ش الغريب - العجوزة – الجيزة، وقد أصيبت فى البداية بالنخاع الشوكى ثم شلل وتبول لاإرادى و فشل كلوى وأخيرا جلطة بالمخ، والدتها تعمل باليومية وتركت العمل منذ 6 شهور وشقيقها الأصغر مريض بالسكر ومصاريف العلاج مئات الالاف، أما والدها فقد ترك أسرته منذ 6 سنوات لعدم القدرة على الصرف على نجلته المريضة.

وقالت الأم ولاء أحمد نبوي :"ابنتى سلمى أصيبت فى البداية بمرض فى النخاع الشوكى وأجريت لها عملية جراحية، لكنها لم تنجح بشكل كبير فأثرت على الأعصاب وأصبحت مريضة بعد ذلك بالتبول اللإرادى و فقدت القدرة على السير "شلل" بعد إجراء العملية الجراحية حتى الآن، ثم تأثر عصب المثانة بعد ذلك بعودة "البول" على الكلى مما تسبب فى الفشل الكلوى والآن هى موجودة فى مستشفى أبو الريش وقال لى الأطباء أنها تعانى من جلطة فى المخ وتحتاج إلى علاج طبيعى لمدة 3 أيام أسبوعياً ولكن ما باليد حيلة فضيق اليد منعنى من ذلك.

تابعت الأم:"الحقيقة أنا ظروفى المادية صعبة للغاية..ربنا بيسهلها..بواجه ظروف صعبة مع نجلتى المريضة التى تحتاج عناية طوال 24 ساعة بسبب مرضها وعدم قدرتها على الحركة وعملت لفترة فى أكثر من مكان براتب يومى لا يكفى لإطعام أولادى ولكن ظروف الحياة صعبة خاصة أن طفلى الأصغر يعانى من مرض السكر".

وأكدت أن الأب تركها منذ أكثر من 6 سنوات وتخلى عن ابنته المريضة.

وجاء فى التشخيص الطبى إن سلمى تعانى من ورم بالنخاع الشوكى مع عيب خلقى بالنخاع الشوكى والفقرات القطنية أدى إلى ضعف بكلا الساقين، وتم إجراء عملية لاستئصال الورم بالنخاع الشوكى والمريضة تحتاج لعلاج طبيعى مكثف لعلاج ضعف الساقين الشديد مع علاج طبى دوائى، كما أكد التقرير أن الطفلة تعانى من فشل كلوى مزمن وتحتاج إلى علاج الكلى وحقن لعلاج الانيميا".

وتستغيث الأم بأهل الخير لمساعدتها فى علاج ابنتها لأن عظام رجليها تنكسر.

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