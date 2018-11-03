صور.. الوادى الجديد تسابق الزمن لإطلاق مشروع إنتاج الأسماك والطحالب

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نجحت محافظة الوادى الجديد فى تدشين أكبر مشروع حكومى لإنتاج الثروة السمكية التى تتغذى على الطحالب الغنية بالبروتين الحيوانى واستخدام مياه الصرف من المزارع فى تنفيذ مشروع للصوب الزراعية العضوية، وذلك بمنطقة قرية الشركة 55 التابعة لمدينة الخارجة بتكلفة بلغت حوالى مليون و800 ألف جنيه.

ويستهدف المشروع إنتاج ما يتراوح من 12 إلى 18 طن أسماك سنويًا كمرحلة أولى وإنتاج 3 ملايين زريعة سنويا لرفع نسبة الإنتاج بالتدريج، وذلك تحت إشراف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة مديرية الإسكان بالمحافظة.

وجرى الانتهاء من تنفيذ الأحواض الرئيسية لتربية الأسماك بواقع 6 أحواض كبيرة لتربية الأسماك و3 أحواض أخرى لتربية الأمهات و12 حوضًا لتربية الطحالب التى سيتم استخدامها فى تغذية الأسماك تغذية طبيعية، والتى تتميز باحتوائها على نسبة بروتين تصل إلى حوالى 45% وتبلغ المساحة الكلية للمحطة 900 متر مربع، كما تصل كثافة الإنتاج 15 ضعفًا عن كثافة الإنتاج فى مزارع التربية التقليدية.



























































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وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لسد النقص الشديد فى الأسماك لأهالى المحافظة بصفة متنامية وتوفير مصدر لمنتجات الأسماك الصحية والآمنة، حيث يتم إنتاجها فى تلك المزرعة وفقًا لأحدث النظم باستخدام دورة الإنتاج المتكاملة، والتى يتم فيها استخدام مصدر نقى للمياه لتربية الأسماك وتغذيتها طبيعيًا بجانب بعض الأغذية الطبيعية من البيئة، وكذلك استخدام مياه الصرف الناتجة من المزرعة والمحملة بالسماد العضوى والحيوى لتنفيذ مشروع للصوب الزراعية بواقع 8 صوب زراعية كمرحلة أولى، لتوفير الخضراوات الطازجة والتى تعتمد على الرى العضوى.

وقال المهندس محمد حسين مدير المشروعات بشركة مسكوب المسئولة عن التنفيذ بالتعاون مع مديرية الإسكان، فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع"، أن مزرعة طحالب كلوريللا مكونة من 12 خزانًا سعة 12 م3 للخزان الواحد إجمالى 144 مترًا مكعبًا لتغذية الأسماك نسبة البروتين 45% والتى تستخدم فى تغذية الأسماك التى سيتم إنتاجها فى أحواض تربية للأسماك مكونة من 6 خزانات بإجمالى سعة 120 مترًا مكعبًا وإنتاجية سنوية 12 طن سمك بلطى نيلى مشمولة بوحدة معالجة وتدوير وإضافة هواء ونزع الأمونيا والنترات وفلترة، ثم تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وتحتاج لتعويضها يوميًا فقط 5 متر مكعب مياه.

وأضاف حسين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وحدة مفرخ سمكى مع 3 خزانات أمهات سعة إجمالية 21 مترا مكعبا و6 وحدات بطاريات تفريخ بإنتاجية إجمالية سنوية من 1-3 مليون اصبعيات، مؤكدًا الانتهاء فعليًا من كافة مراحل المشروع وبدء العد التنازلى للافتتاح وإطلاق الزريعة، وذلك فور الانتهاء من البرنامج التدريبى لأبناء المحافظة المسئولين عن إدارة المشروع بهدف الاعتماد كليا على العمالة المدربة من أبناء محافظة الوادى الجديد، لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية من تشغيل المزارع غير التقليدية، والتى تتميز بالوفرة الكبيرة فى معدل الإنتاج مقارنة بالمزارع التقليدية.

تعليقات الصور

1- المزرعة من الخارج

2- الأحواض السمكية

3- مدير المشروع

4- الانتهاء من التنفيذ

5- تكلفة المشروع 1,8 مليون جنيه

6- حجم الإنتاج 15 ضعفًا عن المزارع العادية

7- الاعتماد على دورة الإنتاج المتكامل

8- أحواض تربية الأمهات

9- جانب من الأحواض

10- حماية الأحواض

11- جانب من العمل

12- تركيب الأحواض والقنوات

13- الطاقة الإنتاجية 12 إلى 18 طنًا

14- إنتاج الزريعة بإجمالى 3 ملايين فى السنة

15- جانب من أعمال المزرعة

16- استخدام مياه الصرف فى الصوب الزراعية

17- منطقة الشركة 55 مقر المزرعة

18- إطلاق الزريعة بعد تجهيز العمالة

19- أحواض تربية الطحالب

20- انتهاء العمل

21- المزرعة تحت إشراف المحافظة