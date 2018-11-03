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صور.. المئات يشيعون جثمان شاب لقى مصرعه أثناء تصديه للص المحمول بأسوان

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:46 م
صور.. المئات يشيعون جثمان شاب لقى مصرعه أثناء تصديه للص المحمول بأسوان أثناء تشييع جثمان الشاب
أسوان – عبد الله صلاح
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شيع المئات من أبناء أسوان ، اليوم ، جثمان الشاب مينا سمير كامل ، 20 سنة، و الذى لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى أسوان الجامعي متأثراً بإصابته عقب تلقيه طعنة نافذة من لص "مسجل خطر" أثناء تصديه للسرقة بشارع السوق السياحي بمدينة أسوان.

وكانت مستشفى أسوان الجامعى استقبلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مينا سمير كامل 20 سنة ، صاحب محل أجهزة كهربائية بالسوق السياحي القديم بمدينة أسوان، مصاب بطعنة نافذة في البطن، واستدعى لتدخل جراحي عاجل وتوفى بغرفة عمليات المستشفى ، وتم إخطار مباحث قسم أول أسوان والتى تبين لها أنه أثناء مشاهدته الأهالي يطاردون لص سرق هاتف محمول "مسجل خطر" تصدى للص وباغته بطعنة نافذة، وتمكن الأهالي بعد ذلك من ضبط اللص وتسليمه للشرطة، كما تم نقل المجنى عليه لمستشفى أسوان الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة بداخل غرفة العمليات ، وتم إيداع الجثمان بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق واستدعت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، كما أمرت بتسليم الجثة لذويه لدفنها.

أثناء تشييع الجثمان
أثناء تشييع الجثمان
أثناء تشييع جثمان الشاب
أثناء تشييع جثمان الشاب
الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

 

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

 

جنازة الشاب
جنازة الشاب

 

 
 
 

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