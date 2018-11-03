صور.. أهالى 5 قرى ببنى سويف يشكون من تهالك وتعطل المعديات النيلية

بنى سويف - هانى فتحى

يلجأ أهالى قرى متواجدة بالضفة الشرقية لـ5 مراكز إدارية، هى الواسطى وناصر وبنى سويف وببا والفشن، للعبور إلى مدنهم الموجودة بالجانب الغربى عن طريق المعديات النيلية والقوارب الخاصة، بسبب تعطل معديات الوحدات المحلية لكل مدينة.

وبطول المسافة التى تتجاوز التسعين كيلومتر من الواسطى شمالا حتى الفشن جنوبا، تنتشر المعديات النيلية والقوارب الخاصة فى ظل عدم وجود معديات تابعة للوحدات المحلية إما لعدم توافرها أو تعطل بعضها.

ففى قرية الشراهنة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن يعانى الأهالى من تعطل المعدية التابعة للوحدة المحلية، حيث يجبر المواطنون فى العبور للضفة الأخرى من خلال إحدى المعديات الخاصة.

عبد الحميد محمود، أحد أهالى قرية بنى عقبة، قال إن المعديات الخاصة وأصحابها يستغلون تعطل معدية الوحدة المحلية ويرفعون تعريف الركوب التى تصل إلى 15 جنيها فى النهار للسيارات الملاكى وعشر جنيهات للتوك توك.

الحال لا يختلف كثيرا أمام معدية غياضة الشرقية، حيث لا توجد تعريفة محددة، بالإضافة إلى تعطل معدية الوحدة المحلية التى تعمل لأيام قليلة ثم تعود للتعطل مرة أخرى.

محمود عيد، أحد الأهالى، أكد أن مشاجرات دائمة تحدث بين أهالى قرية غياضة الشرقية الواقعة فى الضفة الشرقية من النهر وقرية كفر ناصر، الواقعة على الضفة الغربية حول تشغيل تلك المعديات الخاصة.

وأضاف محمود عيد أن تلك المشاجرات تؤدى إلى تعطل حركة الملاحة بين الضفتين، وقيام المراكب بالعبور إلى الجنوب، حيث مسافة أبعد نحو منطقة جزيرة ببا.

وقال بطل محمود، طالب بالمرحلة الثانوية بمدينة ببا، إن المعديات النيلية هى الوسيلة الوحيدة للعبور إلى الجانب الغربى، حيث الذهاب للمدارس والدروس، مضيفا أن الكثير من المخاطر نتعرض لها عند تأخر العبارة واستخدام القوارب القديمة.

فيما طالب أهالى قرية الحيبة بمراقبة معدية الحيبة الخاصة، والتى تقوم بتحميل أعداد كبيرة من السيارات فوق الحمولة المقررة، الأمر الذى يهدد بحدوث كارثة.

أصحاب المعديات الخاصة بمراكز الفشن وببا أكدوا أن المعديات الخاصة بهم مرخصة، ويتم عمليات التفتيش الدائمة لهم، مؤكدين أن أسباب ارتفاع التعريفة يرجع لزيادة الوقود.

وشهدت المعديات النيلية بمحافظة بنى سويف حوادث كثيرة آخرها العام الماضى عندما سقطت سيارة من أعلى المعدية أثناء عودتها من المقابر داخل معدية كفر درويش بمركز الفشن.

كما تسبب سقوط بوابة معدية كفر ناصر فى وفاة شاب سقط بدراجته البخارية، أثناء عودته من إحدى الجنازات بالجانب الشرقى، فيما لقى 19 شخصا مصرعهم قبل سنوات وأصيب 11 كانوا يستقلون أحد الاتوبيسات فى طريقهم لأحد الأفراح بمعدية أشمنت، التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وأكد النائب جمال هندى، عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن، أنه تحدث للرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف عن أهمية إنشاء كوبرى عند مدينة الفشن، مشيرا إلى أن أعمال الإنشاء فى الكوبرى ستتم فى عام 2020.

وقال المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، إن هناك حملات تتابع تلك المعديات، مشيرا إلى أن محور عدلى منصور سيكون له دور فى الحد من عبور السيارات النقل من خلال تلك المعديات.