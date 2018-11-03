سياسى بريطانى يطالب بعودة عقوبة الإعدام

كتبت - سالى حسام

طلب عضو فى حزب المحافظين البريطانى من الحكومة البريطانية التفكير فى إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" فإن جون هايز عضو حزب المحافظين والنائب فى البرلمان البريطانى قدم طلبا لوزير العدل ديفيد جوك، لإعادة التفكير فى منافع عقوبة الإعدام، - على حد قوله -.

وأشار النائب فى طلبه، إلى أن شخص مثل خالد مسعود منفذ هجوم جسر ويستمنستر يستحق عقوبة الإعدام؛ وذلك على الرغم من أن خالد مسعود كان بالفعل تم قتله على يد الشرطة البريطانية وقت الهجوم فى مارس 2017.

ولكن بالنسبة لهايز فإنه لو كان خالد مسعود عاش بعد تنفيذه الهجوم لكان من الأفضل تنفيذ عقوبة الإعدام ضده.

وكان هايز الذى تولى عدة مناصب وزارية بين 2010 و 2018 ذكر فى طلبه من وزارة العدل أن تقوم بعمل دراسة فى فوائد عقوبة الإعدام فى مواجهة جرائم العنف والإرهاب تحديدا.

وقال: "لدينا كثير من الجرائم الخطرة وارتفاع فى معدلات جرائم القتل ولا يمر أسبوع دون أن نسمع عن جريمة قتل طفل أو شخص مسن تعرض للهجوم أو القتل، لذا يبدو لى إن هناك حاجة لأن تكون العقوبة مناسبة للجريمة".