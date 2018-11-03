video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سياسى بريطانى يطالب بعودة عقوبة الإعدام

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:36 م
سياسى بريطانى يطالب بعودة عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
طلب عضو فى حزب المحافظين البريطانى من الحكومة البريطانية التفكير فى إعادة العمل بعقوبة الإعدام.
 
وبحسب صحيفة "الإندبندنت" فإن جون هايز عضو حزب المحافظين والنائب فى البرلمان البريطانى قدم طلبا لوزير العدل ديفيد جوك، لإعادة التفكير فى منافع عقوبة الإعدام، - على حد قوله -.
وأشار النائب فى طلبه، إلى أن شخص مثل خالد مسعود منفذ هجوم جسر ويستمنستر يستحق عقوبة الإعدام؛ وذلك على الرغم من أن خالد مسعود كان بالفعل تم قتله على يد الشرطة البريطانية وقت الهجوم فى مارس 2017.
 
ولكن بالنسبة لهايز فإنه لو كان خالد مسعود عاش بعد تنفيذه الهجوم لكان من الأفضل تنفيذ عقوبة الإعدام ضده.
 
وكان هايز الذى تولى عدة مناصب وزارية بين 2010 و 2018 ذكر فى طلبه من وزارة العدل أن تقوم بعمل دراسة فى فوائد عقوبة الإعدام فى مواجهة جرائم العنف والإرهاب تحديدا.
 
وقال: "لدينا كثير من الجرائم الخطرة وارتفاع فى معدلات جرائم القتل ولا يمر أسبوع دون أن نسمع عن جريمة قتل طفل أو شخص مسن تعرض للهجوم أو القتل، لذا يبدو لى إن هناك حاجة لأن تكون العقوبة مناسبة للجريمة".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نفسك فى إيه قبل ماتموت..مطعم يابانى يقدم الوجبة الأخيرة للمجرمين قبل إعدامهم

العدل الأمريكية توجه اتهامات لمنفذ هجوم المعبد اليهودى تصل للإعدام

عقوبة الإعدام

بريطانيا

جون هايز

البرلمان البريطانى

جرائم الارهاب

جرائم القتل




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة