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"زراعة البرلمان": إقرار قانون الرى دور الانعقاد الحالى.. وعقوبات لحماية المياه

السبت، 03 نوفمبر 2018 04:00 ص
"زراعة البرلمان": إقرار قانون الرى دور الانعقاد الحالى.. وعقوبات لحماية المياه لجنة الزراعة بمجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل
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أعلن النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خروج قانون الموارد المائية والرى للنور خلال دور الانعقاد الحالى، قائلاً: القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من المياه وفقًا للموارد المتاحة.

وأشار الشعينى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون عدا باب العقوبات وبعض المواد التى يوجد عليها ملاحظات، سواء من النواب أو من قبل الوزارات المعنية، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل مناقشة باقى مواد مشروع القانون فى حضور كل الوزراء المعنيين أو ممثلين عنهم حتى يحدث توافق بين كل الجهات المختصة والمعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع بعد إقراره حتى يفض الاشتباك بين الوزارات.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن عقوبات مغلظة تهدف جميعها للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، وضرورة تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية خاصة فى الأراضى المستصلحة حديثًا على أن يتم وضع جدول زمنى لتطوير الأراضى القديمة بهدف الحفاظ على المياه وتوجيهها لرى أراضٍ من تلك التى يجرى استصلاحها.


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