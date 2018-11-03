رجال أعمال كوريون: مصر بوابة الاستثمار فى المنطقة

القاهرة (أ ش أ)

أكد عدد من رجال الأعمال الكوريين المشاركين فى مؤتمر المحتوى الإبداعى (K-Creative Content)، الذى تنظمه سفارة كوريا الجنوبية بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لعرض منتجاتهم؛ خاصة أن مصر دولة محورية وتعتبر بوابة للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال جونج شوى المدير العالم لشركة "سام وو" - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن مصر بلد رائد فى المنطقة ثقافيًا واجتماعيًا كما أنها سوق ضخم وتتميز بأن معظم سكانها تحت سن الـ 45 وهو ما يعزز فرص التقدم التكنولوجي، مؤكدًا أن الاستثمار فى مصر يفتح فرص اختراق أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى إن تكنولوجيا الواقع الافتراضي، التى تتخصص فيها شركته، تتميز بأنها تجعل المستخدم يشعر كأنه جزء من الواقع المعروض عبر المحتوى المصور، ولذلك يمكن استخدامها فى الأغراض التدريبية والتعليمية والطبية، لافتًا إلى أن تكنولوجيا الواقع الافتراضى تشهد تطوراً تدريجياً كما أنها تسهم فى توفير الجهد والنفقات وتسهيل الخدمات، متوقعًا زيادة المجالات التى تعتمد على تكنولوجيا الواقع الافتراضى بشكل أكبر، خاصة فى مشروعات تطوير البنية التحتية والصناعات وقطاعات الأعمال والخدمات.

من جانبه، قال دانى شو المدير التنفيذى لشركة "لايف كيه"، إن تقنية الواقع الافتراضى شهدت تطورًا كبيرًا مع توجهها نحو ما يعرف بالواقع المعزز القائمة على إسقاط الأجسام والمعلومات الافتراضية فى بيئة المستخدم الحقيقية لتوفير معلومات إضافية، وبالتالى تقدم العديد من التجارب التفاعلية للمستخدمين.

وأشار "شو" إلى أن تطبيق تكنولوجيا الواقع المعزز يعتبر نموذجيا فى المتاحف حيث لا يمكن لمس المعروضات أو الاقتراب منها بالشكل الكافى، فهى توفر الكثير من الفرص والإمكانيات للتفاعل مع البيئة المحيطة، منوهًا بأن مصر لديها إمكانيات لإنشاء مدينة ثقافية ترفيهية تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضى والواقع المعزز.

يذكر أن 8 شركات كورية تشارك فى المؤتمر، الذى انطلق صباح اليوم، لعرض أحدث التقنيات والبرمجيات والمحتوى الذى تقدمه كوريا لتعزيز مجالات التعاون التكنولوجى ومشاركة الخبرات التكنولوجية مع الجانب المصرى.