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السبت، 03 نوفمبر 2018 03:24 م
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رئيس الجبهة التركمانية: الحديث عن قرب عودة قوات البيشمركة لكركوك "شائعة"

السبت، 03 نوفمبر 2018 09:24 ص
رئيس الجبهة التركمانية: الحديث عن قرب عودة قوات البيشمركة لكركوك "شائعة" كركوك
أ ش أ
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اعتبر رئيس الجبهة التركمانية في العراق، النائب ارشد الصالحى اليوم  السبت أن الحديث عن قرب عودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك مجرد شائعة، مؤكدا أن الحكومة العراقية الجديدة لم تبرم اى اتفاق لتسليم كركوك والمناطق المتنازع عليها .

وقال الصالحى في تصريحات - حسبما أفادت قناة الإخبارية العراقية - إن " الحديث عن قرب عودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك لا صحة له مطلقا".

وأضاف :" الأحزاب الكردية وأطراف سياسية تسعى لبث الشائعات لإرضاء جماهيرها الغاضبة من سيطرة القوات الاتحادية على تلك المناطق".

 


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