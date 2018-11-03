حماية المستهلك: مطبوعات أجنبية عن حقوق السائح والمستثمر بمنتدى الشباب

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستهدف افتتاح فروع فى كافة المحافظات مع وجود آليات للتعامل مع المستهلك السائح والمستثمر فى آطار توجه الدولة المصرية بالاهتمام بالسائح والمستثمر والتأكيد على أن هناك قانون يحمى المستهلك، لافتا الى أن الجهاز قام بإعداد سياسة الاستبدال والاسترجاع والمطبوعات التوعوية بحقوق المستهلك وآلية حصوله عليها باللغة العربية وكافة اللغات الأجنبية، بهدف مخاطبة السياح والمستثمرين على هامش منتدى شباب العالم الذى يعقد حاليا تحت رعاية وبحضور رئيس الجمهورية.

وأضاف عبد المعطى، فى تصريحات لليوم السابع، أن الجهاز يعمل على توصيل رسالة بجميع اللغات عن حقوق المستهلك لرواد منتدى شباب العالم والسائح والمستثمر الأجنبى ،ﻭانه تم التنسيق مع شركة ميناء القاهره الجوى وشركة مصر للطيران للأسواق الحرة، لوضع منشورات التوعية بصالات الوصول والاستقبال لتوزيعها علي الركاب من المواطنين والسياح وشباب العالم المدعوين لمنتدى شباب العالم، كما تم إعداد خطة تحرك لفريق العمل بالجهاز، تستهدف نشر المطويات المدونة بكافة اللغات بالفنادق والقري السياحية.