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حضور جماهيرى كبير لعرض المصارعة "كروان جول" بالمملكة العربية السعودية

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:35 ص
حضور جماهيرى كبير لعرض المصارعة "كروان جول" بالمملكة العربية السعودية تركى ال الشيخ مع هوجان
كتب إسلام جمال
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شهدت بطولة كروان جول، والتى أقيمت بالمملكة العربية السعودية، حضوراً جماهيرياً لافتاً، حيث احتشد أكثر من 25 ألف مشجع لمشاهدة نجوم المصارعة المشاركين فى البطولة، وتم بيع التذاكر فى أقل من 3 ساعات.

ويعتبر عرض كروان جول، ثانى عروض المصارعة، التى تقام فى المملكة، بعد عرض "أعظم رويال رامبل"، الذى أقيم فى شهر إبريل الماضى، وشهد حضور نحو أكثر من 45 ألف مشجع من عشاق المصارعة.

ولم يعد محبى المصارعة فى المملكة بحاجة إلى السفر إلى دول أخرى لمشاهدة رياضتهم المفضلة، بعد هذه العروض الضخمة التى أصبحت تقام داخل المملكة.

وحرص المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية على حضور فعاليات افتتاح بطولة "كروان جول" لمصارعة المحترفين التى يشارك فيها عددا من نجوم WWE الذى يقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر صورًا لاستقبال رئيس الهيئة العامة السعودية للنجوم المشاركين في الحدث المرتقب "WWE Crown Jewel" على رأسهم أسطورة المصارعة الأمريكى هولك هوجان.

 

 

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كروان جول

المصارعة

المملكة العربية السعودية

WWE Crown Jewel




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