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حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 3/11/2018

السبت، 03 نوفمبر 2018 09:45 م
حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 3/11/2018 حاويات
كتب : مصطفى عبد التواب
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شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت 3-11-2018 مجموعة متنوعة من الأخبار على رأسهم إعلان بلوغ الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 18 مليار دولار، وفيما يلى موجز بأهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

 

18 مليار دولار حجم الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018


أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير، وحتى سبتمبر من العام الجارى أن معدلات التبادل التجارى حققت زيادة ملموسة بلغت 13 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 67 مليار و630 مليون دولار مقابل 59 مليار و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق 7 مليار و8.8 مليون دولار.
 
 

مميش لـ"اليوم السابع": 16 مليون م2 بشرق بورسعيد جاهزة بالمرافق خلال 12 عاما


كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن 16 مليون متر مربع من إجمالى مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والبالغة 66 كيلو متر مربع "66 مليون متر مربع"، ستكون جاهزة بالمرافق كاملة خلال 12 عام.
 
وكانت الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، سلمت أمس مساحة 4 مليون متر مربع من إجمالى المساحة المقرر ترفيقها خلال 12 عام "16 مليون م 2"، حيث تعد المساحات التى تم تسليمها أمس هى المرحلة الأولى من مراحل تسليم الـ16 مليون متر مربع.
 

التخطيط تخاطب أكثر من 90 جهة للترشح لـ"جائزة مصر للتميز الحكومى"


أصدرت  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مجموعة من الخطابات لاكثر من 90 جهة حكومية هى جميع الوزارات والمحافظات والجامعات المصرية وذلك للترشح ل"جائزة مصر للتميز الحكومي" 2018 والتى تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وإيمانا بدور الحكومة المصرية فى تحقيق أهداف التوجه الاصلاحى الذى تتبناه الدولة وحرصا من وزارة التخطيط على إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي.

 
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بشأن النظام المعدل للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر ، قد جاء فى أعقاب التعديلات التى تمت على أحكام المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتى استهدفت منح مزيد من متطلبات حوكمة صناديق التأمين الحكومية الأربعة المسجلة بالهيئة ومن بينها ذلك الصندوق والمعروف " صندوق تأمين الحوادث المجهلة"  عبر منحه الشخصية الاعتبارية.
 
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء، للبنك الأهلى المصرى، ارتفعت إلى نحو 36 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف - تعويم الجنيه - وحتى الآن، أى خلال عامين.


"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 352.5 مليون ورقة بقيمة 1424.1 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 212.9 مليون ورقة، بقيمة 515.2 مليون جنيه. 
 
 

 


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