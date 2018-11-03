حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 3/11/2018

شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت 3-11-2018 مجموعة متنوعة من الأخبار على رأسهم إعلان بلوغ الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 18 مليار دولار، وفيما يلى موجز بأهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
18 مليار دولار حجم الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018
أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير، وحتى سبتمبر من العام الجارى أن معدلات التبادل التجارى حققت زيادة ملموسة بلغت 13 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 67 مليار و630 مليون دولار مقابل 59 مليار و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق 7 مليار و8.8 مليون دولار.
مميش لـ"اليوم السابع": 16 مليون م2 بشرق بورسعيد جاهزة بالمرافق خلال 12 عاما
كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن 16 مليون متر مربع من إجمالى مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والبالغة 66 كيلو متر مربع "66 مليون متر مربع"، ستكون جاهزة بالمرافق كاملة خلال 12 عام.
التخطيط تخاطب أكثر من 90 جهة للترشح لـ"جائزة مصر للتميز الحكومى"
أصدرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مجموعة من الخطابات لاكثر من 90 جهة حكومية هى جميع الوزارات والمحافظات والجامعات المصرية وذلك للترشح ل"جائزة مصر للتميز الحكومي" 2018 والتى تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وإيمانا بدور الحكومة المصرية فى تحقيق أهداف التوجه الاصلاحى الذى تتبناه الدولة وحرصا من وزارة التخطيط على إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي.
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى
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