تيليجراف: عشرات الجواسيس الأمريكيين لقوا مصرعهم فى الصين وإيران

كتبت - سالى حسام

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن عشرات من الجواسيس الأمريكيين تم قتلهم بعدما تمكنت إيران والصين من اكتشاف رسائل CIA على جوجل.

وكانت مصادر ذكرت أن العشرات من الجواسيس الذين يعملون لصالح المخابرات الأمريكية CIA لقوا مصرعهم فى الفترة بين 2009 و 2013 بسبب كارثة فى تأمين الرسائل بينهم وبين المخابرات الأمريكية، حيث تسبب الخطأ فى التأمين فى فتح المجال لكشف خدمة الرسائل.

وذكر مسئول سابق فى مجلس الأمن القومى الأمريكى: "مازلنا نتعامل مع عواقب هذا الخطأ"، وأضاف: "عشرات من الناس تم قتلهم فى أنحاء العالم بسبب هذا".

وأشارت الصحيفة إلى أن منصة الرسائل على الإنترنت كان تم استخدامها فى الشرق الأوسط للمرة الأولى للتواصل مع الجنود الأمريكيين فى مناطق الحروب، ولم يكن هناك نية لتوسيع استخدامها بسبب سهولة استخدامها وانتشارها، لكن على الرغم من هذا تم استخدام خدمة رسائل جوجل على الانترنت بين الجواسيس، مع العلم أنها بلا تأمين قوى.

وبحسب الصحيفة فإن علامات الضعف فى شبكة المراسلات هذه بدأت فى الظهور عندما شعرت إيران بالغضب من كشف باراك أوباما لمكان موقع نووى إيرانى عندها بدأت عملية تفتيش واسعة بحثا عن الجواسيس.

واكتشفت السلطات الإيرانية أحد المواقع التى يستخدمها الجواسيس عبر جوجل، وهنا استخدمت إيران موقع جوجل نفسه كأداة بحث عن باقى العملاء الذين يبعثون الرسائل لأمريكا بنفس الوسيلة.

وبحلول عام 2011 كانت إيران اخترقت شبكة المخابرات الأمريكية وفى شهر مايو 2011 أعلنت تفكيك خلية من 30 جاسوس أمريكى.

وربطت الصحيفة بين هذا وبين تقرير فى نفس الفترة من شبكة ABC يقول إن الصين أعدمت 30 جاسوسا أمريكيا فى عملية تفكيك خلية جاسوسية مشابهة.

وقالت الصحيفة إن عميلا أمريكيا فى روسيا على نحو آخر تم تحذيره من الخطر مما جعله يغير وسيلة الاتصال ويتجنب كشف شبكته.