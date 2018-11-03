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تونس تمنع دخول وفد إسرائيلى لأراضيها.. تعرف على السبب

السبت، 03 نوفمبر 2018 08:35 م
تونس تمنع دخول وفد إسرائيلى لأراضيها.. تعرف على السبب الرئيس التونسى
وكالات
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أصدرت محكمة تونسية، قرارا بمنع دخول وفد إسرائيلي كان مقرر مشاركته في الملتقى العالمي لحوار الأديان الذي ينظمه الاتحاد الدولي للكشاف المسلم.

 

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن القضية رفعها كل من "الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية" و"الحزب الجمهوري" وحركة "الشعب ضد منظمة الكشافة التونسية".

 

وطالبت الهيئات المدنية التونسية بعدم استقبال أو إيواء أو مشاركة الممثلين لمنظمة المنتدى الدولي للكشافة اليهودية، وكل من يحمل الجنسية الإسرائيلية في الملتقى العالمي لحوار الاديان المقرر عقده في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.

 

وتنظم الكشافة التونسية الملتقى العالمي لحوار الأديان بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكشاف المسلم وبمشاركة أكثر من 20 دولة.

 

 

 


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