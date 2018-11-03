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تنفيذ 3021 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:16 م
تنفيذ 3021 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية خالد حجازى -نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 230 محكوم عليهم و6 حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفة القانون وإعادة الانضباط إلي الشارع القليوبي.
 
وتلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط230 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة3021 حكما و501 حكما جزئيا و87 حكما مستأنفا، وتحصيل 2334 جنيها غرامات وتحرير93 مخالفة، كما تم تحرير 32 قضية مرافق وهم 12 بائع متجول - 9 إزاله فورية - 2 فرش شاى - 5 إزالة فرش فاكهة - 4 وصلات كهربائية. 
 
كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 24 شقة و68 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 
 
 
 

 


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