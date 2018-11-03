تعرف على 8 أصناف فاكهة وخضر ارتفعت صادراتها للخارج

كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن زيادة صادرات 8 أنواع من الفاكهة والمحاصيل الزراعية والخضر خلال الموسم 2017 – 2018، مقارنة بالموسم السابق.. تعرف عليها.

١- ارتفعت صادرات الموالح بنسبة 10٪ بلغت الكميات 1.7 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن.

٢-ارتفعت صادرات البصل الطازج 9٪ بلغت الصادرات 511 ألف طن مقابل 468 ألف طن.

٣- تم تصدير 160 ألف طن رومان مقابل، 134 ألف طن بنسبة زيادة 19٪.

٤-وتم تصدير ٩٤ ألف طن طماطم،مقابل ٦١ ألف كن بنسبة زيادة ٥٤٪.

٥- ارتفعت صادرات النباتات الكبية والعطرية بنسبة 24٪، حيث تم تصدير42 ألف طن مقابل 34 ألف طن.

٦- ارتفعت صادرات المانجو 24٪،تم تصدير 41 ألف طن مقابل 33 ألف طن.

٧- ارتفعت صادرات البطاطا 27٪،حيث تم تصدير 35 ألف طن مقابل 25 ألف طن.

٨- تم تصدير 34 ألف طن فاصولياء خضراء، مقابل 27 ألف طن بنسبة زيادة 26٪.

وبلغت اجمالى كميات الصادرات 4.07 مليون طن خلال موسم 2017 – 2018 مقابل 3.869 مليون طن موسم 2016 – 2017 .