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تعرف على قائمة المتحدثين فى الجلسة الافتتاحية بمنتدى شباب العالم 2018.. صور

السبت، 03 نوفمبر 2018 09:04 م
تعرف على قائمة المتحدثين فى الجلسة الافتتاحية بمنتدى شباب العالم 2018.. صور منتدى شباب العالم
كتب هيثم سلامة
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ضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة الافتتاحية بمنتدى شباب العالم 2018 المنعقد فى شرم الشيخ، العديد من الرموز الشبابية فى مجالات مختلفة، الذين يعتبرون مصدر إلهام للشباب، تعرف عليهم من خلال صفحة منتدى شباب العالم عبر موقع فيس بوك.

1. هانى ميلاد حنا

هو ابن الكاتب الكبير ميلاد حنا، صاحب كتاب الأركان السبعة للشخصية المصرية، وهو مصدر إلهام موضوع المنتدى هذا العام.

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2. محمد خيرت

مؤسس ورئيس تحرير موقع ومجلة "الشوارع المصرية"، أسسها في عام 2012 ، عندما كان عمرة 21 عاماً، وأصبحت واحدة من أهم المجلات فى مصر.

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3. جياثما ويكراماناياكى

 امرأة شابة من سريلانكا وتعمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الشباب، ركزت فى كلمتها على تلبية احتياجات وحقوق الشباب.

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4. زندوا مانديلا

حفيد نيلسون مانديلا، وتحدث عن  إرث عائلته بالسلام وإلهامنا به، وقائلاً خلال منتدى شباب العالم:"أنا هنا لتشجيعكم على عدم التقييد بنطاق أو حجم محدد لأحلامكم".

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5. نادية مراد

ناشطة يزيديه عراقية من أجل حقوق الانسان، نجت من اختطاف دام لمدة 3 أشهر، من قبل داعش فى عام 2014، وهى أيضا الفائزة بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، وقالت فى الجلسة الافتتاحية : "نحن جميعنا، وخاصة الشباب، نتمتع بفرصة تاريخية للعمل من أجل نشر السلام والعدالة فى المنطقة بأسرها".

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يذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ".


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