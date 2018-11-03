تعرف على تفاصيل إيقاف نشاط بلتون لترويج الاكتتابات 6 شهور

كتب هانى الحوتى

فوجئ المتعاملون بسوق المال، مع ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع الهادئة، بقرارات رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران التأديبية ضد شركة بلتون، ثم تبعها بساعات قليلة بيان رسمى من الشركة تنفى فيه إجراء أى مخالفات تستحق عليها تلك العقوبات، و"اليوم السابع" يسرد فى السطور التالية تفاصيل الأزمة منذ بدايتها.

طرح ثروة كابيتال اكتسبت شركة بلتون المالية القابضة، سمعة وثقة جيدة بسوق المال المصرى بعد نجاحات ضخمة حققتها من إدارة طرح شركتى أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، ابن سينا فارما العام الماضى، وفى ظل تراجع البورصة الحاد منذ شهر مايو وتأخر برنامج الطروحات الحكومية، استبشر المستثمرون بالبورصة بإعلان بلتون عن إدارة طرح شركة ثروة كابيتال، أملا فى تحقيق أرباح جيدة من الاكتتاب فى الطرح. اكتسبت شركة بلتون المالية القابضة، سمعة وثقة جيدة بسوق المال المصرى بعد نجاحات ضخمة حققتها من إدارة طرح شركتى أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، ابن سينا فارما العام الماضى، وفى ظل تراجع البورصة الحاد منذ شهر مايو وتأخر برنامج الطروحات الحكومية، استبشر المستثمرون بالبورصة بإعلان بلتون عن إدارة طرح شركة ثروة كابيتال، أملا فى تحقيق أرباح جيدة من الاكتتاب فى الطرح.

ولكن على الرغم من تغطية الطرح الخاص 10.8 مرة، والطرح العام 30 مرة، فوجئ المتعاملون بالبورصة من انهيار السهم فى أولى أيام تداوله وتراجعه بنسبة 11%، وهو ما فتح باب التساؤلات فى السوق عن حقيقة التغطية المرتفعة على الشركة خلال الاكتتاب، والقيمة العادلة للشركة، فيما ذهب البعض إلى أسباب الانهيار ناتج عن "ضرب تحت الحزام" بين بنوك الاستثمار للتأثير سلباً على سمعة بلتون قبل المنافسة على "كيكة" الطروحات الحكومية.

وفى الوقت الذى واصل فيه سهم شركة ثروة كابيتال أدائه المتباين خلال جلسات الشهر الماضى، بدأت هيئة الرقابة المالية تحقيقاً عن تلك الواقعة بفحص دقيق لمعاملات 4 شركات سمسرة كبرى شاركت فى الطرح الخاص على ثروة.



عرض أوراسكوم وما لبثت الأزمة أن هدأت، حتى فجرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، مفاجأة بعرض أمس الأول الأربعاء، يتضمن إما الاستحواذ على 216 مليون سهم بشركة ثروة كابيتال بسعر يساوى سعر طرحها فى البورصة وهو 7.36 جنيه، أو الاستحواذ على عدد أسهم من 144 مليون حتى أقل من 216 مليون سهم من أسهم شركة ثروة كابيتال بسعر 6.62 جنيه للسهم، وهو ما يقل 10% عن سعر طرحها فى البورصة.

وبعد العرض، ارتفع سعر السهم بنسبة 10% بختام الجلسة، ليثير التساؤلات مرة أخرى عن أسباب عرض أوراسكوم للاستثمار، ولماذا لم تشترى أوراسكوم هذه الحصة والتى تبلغ تمثل نحو 34.56% من إجمالى أسهم ثروة خلال الطرح، وما مدى جدية العرض، وهل العرض حقيقى بسبب قوة الشركة أم محاولة لحفظ ماء وجه شركة بلتون، المملوكة لنفس المساهم الرئيسى وهو نجيب ساويرس.

وبرر تامر المهدى العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أسباب تقديم عرض الشراء لتوافقه مع استراتيجيتها العامة التى تركز على الاستثمار بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذى بدأ بالاستحواذ على بلتون المالية القابضة فى 2015، ثم شركة تداول أوراق مالية فى أمريكا، وبنك استثمار بالبرازيل.

أما عن أسباب عدم اكتتابها فى الطرح، أوضح فى تصريحات صحفية، أنه من الصعب أن تكتتب "أوراسكوم" فى طرح "ثروة كابيتال" الذى تم مؤخرا، والتى يبلغ رأسمالها حوالى 625 مليون سهم، خاصة أنها ترغب فى الاستحواذ على حصة كبيرة، وبالتالى فضلت الشراء عبر عرض اختيارى.

عقوبات بلتون وبعد 24 ساعة من إعلان العرض، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال. وبعد 24 ساعة من إعلان العرض، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.

وأرجعت مصادر، أسباب القرار إلى التلاعبات التى قامت بها شركتى بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات وبلتون لتداول الأوراق المالية خلال عملية طرح أسهم شركة ثروة كابيتال بالبورصة.

وبعدها بدقائق أصدرت شركة بلتون المالية القابضة، بياناً قالت فيه إنها فوجئت بقرار هيئة الرقابة المالية، وإنها لم تخالف أى قواعد أو قرارات تنفيذية خاصة بالطروحات الخاصة، مضيفة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.

أكدت بلتون، فى بيان رسمى، أن نشاط السمسرة يعمل بصفة منتظمة، وأن كافة شركات المجموعة تمارس نشاطها بصفة منتظمة فى إطار قرارات هيئة الرقابة المالية.

ووفقا لمصادر، تنتظر شركة بلتون المالية القابضة، تسلم أسباب إصدار هيئة الرقابة المالية هذا القرار رسمياً، للطعن عليه.