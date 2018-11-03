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تعرف على آراء الشباب غير الحاضرين منتدى شباب العالم عبر "تويتر"؟

السبت، 03 نوفمبر 2018 08:58 م
تعرف على آراء الشباب غير الحاضرين منتدى شباب العالم عبر "تويتر"؟ منتدى شباب العالم
كتب هيثم سلامة
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احتفى العديد من الشباب  عبر هاشتاج #worldyouthforum، الذى تصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر، بالمظهر المشرف وحسن التنظيم للجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2018، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، قالت بتول عرفة، مخرجة:"هى دى أم الدنيا و حتفضل بإذن الله أد الدنيا تعيشى يا مصر و تفضلى دايماً لمى الدنيا عندك و فى ضيافتك و أمنك و أمانك  تحيه لكل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث العظيم تحيا مصر".

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وغردت هند فاروق، قائلة:" مين يقدر يجمع كل العالم عنده من قادة وشباب ومش أول مرة ولا الأخيرة غير الرئيس الشجاع البطل عبد الفتاح السيسى اللى خلى مكافحة الإرهاب حق جديد أضافه لحقوق الإنسان لو كان الحادث الإرهابى دا فى مكان تانى كان ممكن ناس تعتذر ومتحضرش تحيا مصر أرض الخير والسلام".

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من جانب آخر علق خطاب، عن  الفيلم التسجيلى للفنانة ريم مصطفى، "نقطة تلاقى"،  والذى استعرض المناطق الأثرية الدينية بمصر فى سيناء، قائلاً:"الريبورت اللى اتعرض عن مصر بجد مبهج وعظيم جدا وقد ايه بلدنا عظيمة والله بعيدا عن أى فترة صعبة هتعدى عليها"،  فى نفس الإطار، غردت آيه ، قائلة:"أنا عاوزة أروح كل الأماكن إلى ريم مصطفى رحتهاالأماكن حلوة اوى"، وأضاف رومانى:" حاجه مشرفه جداً....بتمني لبلدي الأفضل والأفضل دائما وأبدا"و روى سليمان:" الفيلم الي ريم مصطفي عملاه ده عظيم جدا جدا".

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يذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ".


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