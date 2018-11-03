"ايد واحدة هننتصر على إرهابكم".. شباب مصر على "تويتر": كلنا فداكى يا بلادى

كتب محمد عبد العظيم

دخل هاشتاج "ايد واحدة هننتصر على إرهابكم" قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، فى إطار التأكيد على وحدة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة الإرهاب عقب حادث المنيا الإرهابى، بالأمس.

المشاركون فى الهاشتاج حرصوا على تأكيد فشل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة وأنها لن تؤثر على وحدة الشعب المصرى وقدرته على مواصلة حربه القوية ضد الإرهاب.

وشارك الفنان أحمد السقا فى هذا الهاشتاج قائلا: "هو أنت فاكر روحك دكر لما تضرب وتجري؟ هتفضل عايش جبان وهتموت جبان.. خالص التعازي لكل الشعب المصري في حادث المنيا.. ربنا يصبر قلوبنا"، وشارك أيضا الفنان أمير كرارة، "اللهم احفظ مصر وشعبها".











