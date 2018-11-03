الولايات المتحدة: 110 مليون دولار ثمن التصدى للمهاجرين القادمين

واشنطن /أ ش أ/

أعلن مركز التقييمات الاستراتيجيية وتقييمات الميزانية الأمريكى، الجمعة، عن أن نشْر آلاف الجنود على الحدود مع المكسيك، قد يتكلف مبلغا يتراوح بين 60 إلى 110 مليون دولار، بمعدل 112 إلى 143 دولار يوميا للجندى الواحد.

وكان الرئيس ترامب قال فى وقت سابق إن إجمالى عدد الجنود ممن سيتم نشرهم للدفاع ضد "اجتياح" من جانب جماعات المهاجرين قد يصل إلى 15 ألف جندي. حسبما ذكر موقع (واشنطن إجزامنر).

وتسعى وزارة الدفاع (بنتاجون) إلى إرسال نحو 800ر1 جندى إلى ولاية تكساس خلال الأسبوع الجاري، مع نشر آلاف أخرى من الجنود فى مواقع بولايات أريزونا ونيومكسيكو وكاليفورنيا حتى منتصف ديسمبر المقبل.

تأتى تلك التحركات من جانب واشنطن لوقف تدفق آلاف المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى صوب الولايات المتحدة.