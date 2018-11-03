video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 05:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة: 110 مليون دولار ثمن التصدى للمهاجرين القادمين

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:00 ص
الولايات المتحدة: 110 مليون دولار ثمن التصدى للمهاجرين القادمين قافلة المهاجرين تجاه الولايات المتحدة
واشنطن /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلن مركز التقييمات الاستراتيجيية وتقييمات الميزانية الأمريكى، الجمعة، عن أن نشْر آلاف الجنود على الحدود مع المكسيك، قد يتكلف مبلغا يتراوح بين 60 إلى 110 مليون دولار، بمعدل 112 إلى 143 دولار يوميا للجندى الواحد.

وكان الرئيس ترامب قال فى وقت سابق إن إجمالى عدد الجنود ممن سيتم نشرهم للدفاع ضد "اجتياح" من جانب جماعات المهاجرين قد يصل إلى 15 ألف جندي. حسبما ذكر موقع (واشنطن إجزامنر).

وتسعى وزارة الدفاع (بنتاجون) إلى إرسال نحو 800ر1 جندى إلى ولاية تكساس خلال الأسبوع الجاري، مع نشر آلاف أخرى من الجنود فى مواقع بولايات أريزونا ونيومكسيكو وكاليفورنيا حتى منتصف ديسمبر المقبل.

تأتى تلك التحركات من جانب واشنطن لوقف تدفق آلاف المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى صوب الولايات المتحدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات صينية وتايوانية بسبب التجسس

تراجع حرية الإنترنت فى الولايات المتحدة خلال عام 2018 بشكل ملحوظ

الولايات المتحدة تفرض قيودا على صادرات التكنولوجيا الصينية

وزير دفاع تركيا: الدوريات المشتركة مع الولايات المتحدة فى منبج ستبدأ اليوم

الولايات المتحدة

أمريكا

110 مليون دولار

التصدى للمهاجرين

الجنود الأمريكيين

الجيش الأمريكى




لا تفوتك
البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة