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المشاركون بمنتدى شباب العالم يرفعون أعلام بلادهم على أرض الفيروز

السبت، 03 نوفمبر 2018 05:24 م
المشاركون بمنتدى شباب العالم يرفعون أعلام بلادهم على أرض الفيروز المشاركين فى المنتدى يرفعون اعلام بلادهم
كتب إبراهيم حسان
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عرض التليفزيون المصرى، منذ قليل، لحظات توافد المشاركين بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ على القاعة، للمشاركة فى الفعاليات التى ستنطلق بعد قليل على أرض السلام.

ورفع المشاركون بالمؤتمر أعلام بلادهم داخل قاعة المنتدى، محتفين بالمشاركة فى المنتدى الذى يضم قرابة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى منتدى شباب العالم 2018، بعد قليل، وتمتد جلسات منتدى شباب العالم على مدار 4 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

وتهدف رسالة منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية هذا العام، المقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، إلى التعريف بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية التى تسعى لتأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى وهى: "نحن أحفاد الفراعنة، حضارتنا الفرعونية ممزوجة بالفلسفة اليونانية الرومانية، أثرتنا الثقافة القبطية، عززتنا الطقوس الإسلامية، انتشار اللغة العربية أحدث ثورة فى أدبنا، نحتضن عادات البحر المتوسط ونقع فى قارة أفريقيا وننتمى إلى دول حوض النيل".


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