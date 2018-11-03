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"الرى": أعمال الحماية من السيول أنقذت قرية بمرسى علم من الغرق

السبت، 03 نوفمبر 2018 05:26 م
"الرى": أعمال الحماية من السيول أنقذت قرية بمرسى علم من الغرق محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
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أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أن حاجز التوجيه الذى نفذته الوزارة فى قرية عرب صالح بمرسى علم ضمن أعمال الحماية الكبرى من أخطار السيول، ساهم فى حماية قرية عرب صالح من أضرار بالغة محققة وذلك باستيعابها كميات المياه التى نتجت عن الأمطار الغزيرة وتوجيهها بعيدا عن مساكن القرية؛ الأمر الذى أوضح جليا أهمية تنفيذ هذا الحاجز وقناة التحويل لحماية قرية عرب صالح بمرسى علم.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها، على استمرارها فى استكمال منظومة الحماية من اخطار السيول والامطار الغزيرة ضمن خطة الدولة بكافة المناطق المعرضة للسيول بانحاء الجمهورية على محاور متعددة بدءا من تطهير مخرات السيول والمجارى المائية ورفع كفاءة محطات الرفع على المصارف وضبط مناسيب المياه بالترع والمصارف وانشاء سدود الإعاقة وحواجز التوجيه والخزانات الأرضية والبحيرات الجبلية والصناعية للحد من الأخطار التى قد تتعرض لها المنشآت والأرواح والممتلكات وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول .

وتهيب وزارة الموارد المائية والرى بالمواطنين تجنب التواجد فى الأماكن القريبة من مجارى السيول بالوديان الطبيعية ومخرات السيول.

 


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