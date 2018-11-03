الرئيس السيسي يصل موقع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية بشرم الشيخ

كتب عمرو دويدار

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى موقع النصب التذكارى الذى يهدف لتذكير العالم بأن إحياء الإنسانية أصبح ضرورة ولم يعد رفاهية، مؤكدا أنه يجب على مختلف دول العالم مكافحة ومحاربة الإرهاب.

ويشارك فى منتدى شباب العالم، الذى تبدأ فعالياته اليوم السبت وتستمر حتى 6 نوفمبر الجارى، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عددا من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.

ويتضمن منتدى شباب العالم، فى جلساته النقاشية الثرية التى يناقشها أيام الأحد والاثنين، جدول جلسات غنى بالمواضيع الهامة، وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمى للمنتدى، حيث شمل الجدول 30 جلسة عن 18 محورا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق عقد المنتدى.