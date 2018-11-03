"الدفاع العراقية": استمرار عمليات تأمين الحدود مع سوريا

بغداد /أ ش أ/

أكدت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، أن القوات الأمنية تستمر بتأمين الحدود العراقية السورية، من خلال نشر دوريات وكمائن وتحصين النقاط المحاذية للحدود وتزويدها بمختلف الأسلحة.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية"، الجمعة - إن "جهودا كبيرة وجبارة تبذلها قيادة عمليات الجزيرة والقطاعات الملحقة بها من أبطال فرقة المشاة الآلية الثامنة وقوات حرس الحدود والحشد الشعبى وبقية القوات الأمنية الأخرى لتأمين الحدود العراقية السورية".

وأضاف البيان أن ذلك يتحقق من خلال نشر دوريات وكمائن وتحصين النقاط المحاذية للحدود وتزويدها بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وأجهزة المراقبة ومعالجة العديد من الأهداف المعادية.

وأشار البيان إلى أن "القوة المدفعية والقوة الجوية وطيران الجيش وطيران قوات التحالف الدولي، وفقا لجهود استخبارية متميزة، تعمل على المراقبة الدقيقة لتحركات الإرهابيين".

وأردف البيان أن القادة يعملون على التواجد المستمر مع المقاتلين فى نقاط المراقبة ومسك الأرض الحدودية وهم يتمتعون بمعنويات وروح بطولية عالية.