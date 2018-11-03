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التعليم تؤكد رصد بعض مواقع الضعف فى تدريب المعلمين على النظام الجديد

السبت، 03 نوفمبر 2018 10:40 م
التعليم تؤكد رصد بعض مواقع الضعف فى تدريب المعلمين على النظام الجديد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم رصد بعض مواقع الضعف فى تدريب المعلمين على النظام الجديد للتعليم وليس كل المواقع، موضحا أن المدربين بشر ومنهم المتميز جدا والضعيف والذى يحتاج إلى تدريب، مشيرا إلى أن عدد المدربين وصل إلى 5000 مدرب.

 

جاء ذلك ردا على طرح بعض المعلمين وحديثهم حول ظاهرة أن التدريب لم يحقق التأثير المطلوب والمنشود منه لعدم وعى المدرب برسالته وعدم إلمامه بالمادة التدريبية، مما يؤثر على تكوين اتجاه سلبى للمناهج الجديدة والنظام التعليمى الجديد.

 

وطالب البعض بضرروة العمل بجدية فى التدريب وبذل الجهد لتحقيق أعلى أداء ممكن.

 

 


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