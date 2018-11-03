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الإثنين.. انقطاع التيار الكهربى عن قريتين و7 مناطق ببيلا لعمل إصلاحات

السبت، 03 نوفمبر 2018 04:52 م
الإثنين.. انقطاع التيار الكهربى عن قريتين و7 مناطق ببيلا لعمل إصلاحات انقطاع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن مجلس مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن انقطاع التيار الكهربائي  من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساء ،عن قريتين ، و7 مناطق بمدينة بيلا، يوم الإثنين المقبل، لتركيب وتشغيل لوحة مفاتيح جديدة.

وأكد البيان الصادر من مجلس المدينة برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا،أن مجلس المدينة تلقى إشارة من شركة الكهرباء بكفر الشيخ، تفيد بانقطاع الكهرباء عن 7 مناطق وقريتين ، وهم  قرية حازق، وقرية أبو بدوي ،و مناطق "السنترال، أبو دشيش،و المستشفى، والحميات، المركز القديم، القاطعة ،الصنايع".

وأضاف البيان أن انقطاع  التيار الكهربائي من الساعة من 9 صباحًا حتى 5 مساءً، لتركيب وتشغيل لوحة توزيع جديدة.

 

 

 
 
 

 


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