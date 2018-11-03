افتتاح مركز ثقافى للغات بمسجد الميناء بالغردقة

كتب - إسماعيل رفعت

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ البحر الأحمر اللواء أركان حرب أحمد عبد الله فتح مركز ثقافى لغات بمسجد الميناء بمدينة الغردقة تحت مسمى "مركز الثقافة الإسلامية لغات بالغردقة" لبيان سماحة الإسلام وكونه رحمة للعالمين وللإنسانية جمعاء وبيان أوجه العظمة والتسامح فى الحضارة والثقافة الإسلامية وترسيخ أسس السلام وفقه العيش المشترك بين البشر ، دون إفراط أو تفريط .

قال بيان صحفى: إن القرار جاء نظرا لطبيعة محافظة البحر الأحمر السياحية وعلى وجه الخصوص مدينة الغردقة بطبيعتها الجميلة الخلابة المبدعة ، ونظرًا لكون مسجد الميناء بالغردقة واحدا من أهم المقاصد السياحية بها ، وبعد رفع كفاءة المسجد وتطويره بمعرفة خبراء متخصص ولا سيما في مجال الصوت والضوء ، حيث تمت إضاءة المسجد بمعرفة شركة الصوت والضوء بصورة فنية تضفى عليه ليلا بهاء إلى بهائه وجمالا إلى جماله.

وتعلن "الأوقاف" لاحقا عن فتح باب التقدم للأئمة الراغبين فى العمل بالمركز من الأئمة الناجحين فى دورات اللغات الأجنبية التى أقامتها الوزارة للأئمة من خريجى كليات اللغات والترجمة ، مع التأكيد على صرف مكافآت وحوافز مالية مجزية بمعرفة الوزارة و المحافظة للمقبولين للعمل بالمركز ، خدمة لديننا ووطننا وتعريف الزائرين والسائحين بسماحة الإسلام وإيمانه بالتنوع وقبول الآخر ، وإعلاء قيمة الإنسانية واحترام الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو لغته .