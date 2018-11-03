استقرار أسعار الخضار اليوم السبت 2018 ـ 11 ـ 3

كتبت ـ أسماء أمين

استقرت اسعار الخضار اليوم بسوق العبور اليوم السبت 2018 ـ 11 ـ 3 بحيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 6.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الطماطم من 6 إلى 9.5 جنيه، والبصل من 3-5، وسجل سعر كيلو الكوسة من 3-6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجزر بين 3 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 3 إلى 5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيهات، والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 10 جنيهات، وبلغ سعر البامية من 12 إلى 15 جنيها، والملوخية 3 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البسلة من 10 - 14 جنيها، وسعر السبانخ 5 إلى 8 جنيهات، والقلقاس من 2 الى 4.5 جنيه، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان الرومى بلع سعره من 1 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 2 إلى 3.5 جنيه، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو من 5 إلى 8 جنيهات.