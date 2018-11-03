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استقرار أسعار الخضار اليوم السبت 2018 ـ 11 ـ 3

السبت، 03 نوفمبر 2018 09:51 ص
استقرار أسعار الخضار اليوم السبت 2018 ـ 11 ـ 3 الخضروات
كتبت ـ أسماء أمين
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استقرت اسعار الخضار اليوم بسوق العبور اليوم السبت 2018 ـ 11 ـ 3 بحيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 6.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الطماطم من 6 إلى 9.5 جنيه، والبصل من 3-5، وسجل سعر كيلو الكوسة من 3-6 جنيهات.
 
وسجل سعر كيلو الجزر بين 3 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 3 إلى  5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى  3 جنيهات، والفاصوليا الخضراء من 5  إلى 10 جنيهات، وبلغ سعر البامية من 12 إلى 15 جنيها، والملوخية 3 جنيهات.
 
وبلغ سعر كيلو البسلة من 10 - 14 جنيها، وسعر السبانخ 5 إلى 8 جنيهات، والقلقاس من 2 الى 4.5 جنيه، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3  جنيهات، والباذنجان الرومى بلع سعره من 1 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 2 إلى 3.5 جنيه، والفلفل الرومى  الصوب بلغ سعر الكيلو من 5 إلى 8 جنيهات.

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