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إحالة طبيب أدى الامتحان بدلًا من صديقه بجامعة فى 6 أكتوبر للجنح

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:47 م
إحالة طبيب أدى الامتحان بدلًا من صديقه بجامعة فى 6 أكتوبر للجنح حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة طبيب متهم بالتزوير، وأداء الامتحان فى مادة الجراحة نيابة عن صديقه بأحدى جامعات مدينة 6 أكتوبر، إلى محكمة الجنح لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء تفقد مراقبى لجان الامتحانات بإحدى الجامعات بمدينة 6 أكتوبر، وخلال تحققهم من هوية الطلاب تبين أداء شاب الامتحان نيابة عن صديقه.

وتابعت التحقيقات أن المتهم "أحمد.ج" 26 سنة طبيب، تربطه علاقة صداقة بأحد الطلاب بالجامعة، واتفق معه على أداء الامتحان نيابة عنه، لعدم قدرته على أداء الامتحان فى مادة "الجراحة".

وتبين من خلال التحقيقات، أن الطبيب زور الكارنيه، لإجراء الامتحان بدلاً من صديقه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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