أسوان تسابق الزمن استعدادا لتحويلها عاصمة للثقافة والاقتصاد الأفريقى

أسوان - صلاح المسن

تسابق محافظة أسوان الزمن لتصبح جديرة بأن تكون عاصمة للثقافة والاقتصاد الأفريقى، حيث تشهد المحافظة حاليا العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، فضلاً عن استضافة العديد من المهرجانات والمؤتمرات الدولية المحلية والدولية، وما شهدته أسوان خلال الفترة الماضية من مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية وعروض مسرحية، ومشاركة فرق الفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة أسوان فى المهرجانات المحلية والدولية.

يقول محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان لـ"اليوم السابع"، إنه فى إطار تفعيل توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل محافظة أسوان إلى عاصمة للثقافة والاقتصاد الأفريقى عملت قصور الثقافة فى تفعيل هذه التوجيهات، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات الثقافية والفنية داخل محافظة أسوان.

وأضاف أن هناك الكثير من المواقع الثقافية التى تمت صيانتها بالفعل، وذلك لمساعدتها على أداء رسالتها الثقافية ولتحقيق مبدأ العدالة الثقافية داخل ربوع المحافظة، وإنشاء بيت ثقافة توشكى، الذى تم إجراء عملية إحلال وتجديد له العام الماضى، وسيتم افتتاحه قريبا وتحويله لقصر ثقافة توشكى.

وكذلك المركز الثقافى العالمى بمدينة أبو سمبل السياحية الذى سوف يكون منارة للثقافة العربية والأفريقية داخل مدينة أبو سمبل السياحية، وسوف يساعد فى إنجاز المهرجانات التى تقام على أرض مدينة أبو سمبل السياحية.

وقال محمد إدريس إن هناك تكثيفا كبيرا فى الفترة المقبلة فى برامج اكتشاف الموهوبين والمبدعين داخل المحافظة، فى شتى المجالات الأدبية والفنية سواء شعر أو قصة أو رواية أو كتابة مسرح أو نقد أو رسم أو فى النحت أو الفنون التشكيلية أو فى التمثيل، أو فى الموسيقى أو فى المسرح.

وعن إقامة قوافل وأنشطة وفعاليات خارج المواقع الثقافية بأسوان وتقديم الخدمة للمناطق المحرومة والتى لا توجد فيها قصور ثقافة، قال إنه يتم تقديم الرسالة الثقافية للجمهور وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية الذى يسعون إلى تحقيقه داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك إقامة الأنشطة المختلفة والفعاليات الفنية الثقافية خارج المواقع الثقافية فى القرى والنجوع وفى مراكز الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدنى وفى العديد من الميادين داخل القرى والنجوع بمحافظة أسوان، حيث يتم الخروج بالفعاليات الثقافية والفنية ويتم الذهاب إلى جمهورنا وأهالينا فى أماكن تجمعاتهم.

وأضاف أنه يوجد بأسوان 10 فرق فنية أربع فرق للكبار و6 للأطفا، حيث توجد فرقة أسوان للفنون للشعبية وفرقة توشكى التلقائية وفرقة أسوان للموسيقى العربية وفرقة السباعية للإنشاد الدينى، كما توجد فرقتا فنون شعبية للأطفال هى فرقة كركر وفرقة أبو سمبل، كما توجد أربع فرق كورال أطفال للموسيقى العربية والتراث المصرى وهى فرقة كورال قصر ثقافة أسوان وفرقة كورال قصر ثقافة العقاد وفرقة كورال، بيت ثقافة دراو وفرقة كورال قصر ثقافة كوم امبو.

وأكد أن أسوان هى بوابة الجنوب والنافذة التى تطل على الدول الأفريقية، وهناك الكثير من العادات والتقاليد المشتركة بين محافظة أسوان وبعض الدول الأفريقية، وأنه سوف يكون هناك الكثير من معارض الحرف البيئية واليدوية، لأن هذا النوع من المعارض قريب الشبه لحد كبير جداً مع نفس الحرف البيئة واليدوية فى الأدوات والخامات المستخدمة من قبل الدول الأفريقية.

وعن دعم نوادى الأدب لتصبح أداة من أدوات تحويل أسوان لعاصمة ثقافية لأفريقيا، أشار إلى أنه سوف يكون هناك الكثير من اللقاءات الأدبية والجلسات والندوات القصصية من خلال أندية لأدب بأسوان حيث توجد سبع نوادى أدب تابعة لفرع ثقافة أسوان، وسوف يتم استثمار كل الأدوات والكوادر المتاحة لدى فرع ثقافة أسوان من أجل تحقيق هذا الهدف، ألا وهو تحويل أسوان عاصمة للثقافة الأفريقية.

وأوضح أنهم يستعدون خلال الفترة المقبلة لتقديم عرض للمخرج الكبير الفنان أحمد البنهاوى على مسرح قصر ثقافة أسوان، وأيضا الفنان خالد عطا لله على مسرح قصر ثقافة كوم امبو، وهناك العديد من العروض المسرحية الأخرى التى سوف تلى تقديم هذه العروض على مسارح محافظة أسوان، لافتا إلى أنه تم تقديم عرض لمسرحية إيزيس على خشبة مسرح قصر ثقافة أسوان إخراج الفنان خالد فرح، ثم العرض المسرحى بير السقاية على مسرح قصر ثقافة كوم امبو إخراج الفنان خالد عطا لله، ثم عرض بنت السيرك إخراج الفنان محمد فؤاد وتم تقديمه على مسرح قصر ثقافة أسوان، وهناك أيضا عرض تم ترشيحه العرض وتمثيل محافظة أسوان فى المهرجان القومى للمسرح، وهذا العرض اسمه حنان فى بحر المرجان إخراج الفنان عمرو حمزة، وكان هذا العرض يمثل محافظة أسوان وهيئة قصور الثقافة فى المهرجان القومى للمسرح فى شهر سبتمبر الماضى، وكان لديهم فى مطلع شهر أكتوبر العرض المسرحى أمر تكليف الذى استمر تقديمه عرضه عشرة أيام على مسرح قصر ثقافة أسوان بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح.

وهناك العديد من البرامج الثقافية والفينة والمهرجانات والمؤتمرات فى الفترة المقبلة، تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية بتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة والاقتصاد الأفريقى.

وأضاف أنه سوف يتم فى الفترة المقبلة عقد معرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى ستتم إقامته بقصر ثقافة أسوان وجامعة أسوان أيضا، وسوف تكون هناك العديد من الفعاليات الفينة والثقافية منها الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، وكذلك عقد فعاليات مهرجان طيبة الدولى للمسرح وفنون الطفل الذى ستقام الدورة الخامسة، ويشهد مشاركة العديد من الدول الأفريقية والدول الآسيوية فى فعاليات هذا المهرجان، وكذلك عقد العديد من الورش الفنية النى تؤتى ثمارها لشباب أسوان والذى يهوى هذه المجالات الفنية، وسيشهد المهرجان مشاركة العديد من الكوادر الكبيرة والنجوم فى عالم التدريب.

كذلك سوف يشهد الاحتفال بعيد أسوان القومى القادم الكثير من الفعاليات الفنية والثقافية التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وسوف يكون هناك العديد من الفعاليات الفنية والثقافية ويتطلعون إلى تعاون كبير مع المجلس الأعلى للثقافة، من خلال إقامة عقد الفعاليات الثقافية داخل محافظة أسوان خلال الفترة المقبلة. وذلك جنباً إلى جنب مع الفعاليات الفنية والثقافية التى تقدم محليا من خلال فرع ثقافة أسوان من خلال المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية والعروض الفنية لفرق توشكى وأسوان للفنون الشعبية وفرقة أسوان الموسيقى العربية، وفرق كورال الأطفال وفرقة كركر وفرقة أبو سمبل للفنون الشعبية للأطفال.

ويجرى الاستعداد لإقامة مهرجان أسوان الدولى السابع للثقافة والفنون والذى يهتم به كثيراً الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وظهر ذلك جليا من خلال اللجنة العليا التى أصدرت بشأنها قراراً حديثا بتشكيلها وهناك العديد من الفرق الفنية التى يتم إعدادها للمشاركة فى هذه الفعاليات الثقافية والفنية وهناك العديد من الأمسيات الشعرية والمحاضرات والندوات ومعارض الفنون التشكيلية وورش الحرف اليدوية والبيئية التى تشتهر بها محافظة أسوان وكثيرا من البرامج الثقافية والفنية وزخما فنيا وثقافيا كبيرا تشرف عليها الهيئة العامة لقصور الثقافة سوف يتم تفعيله داخل محافظة أسوان فى القريب العاجل.