كتب : أحمد أبو حجر

سجلت أسعار النفط اليوم السبت 3-11-2018، استقرار بعد خسائرها فى ختام اسبوع التعاملات امس الجمعة، حيث سجل خام برنت 72.83 دولار للبرميل، وسجل الخام الأمريكى 63.14 دولار للبرميل.



وتتعرض أسعار النفط لضغوط أيضا من زيادة كبيرة في الانتاج العالمى من الخام على مدار الشهرين الماضيين، وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية يوم الجمعة أن روسيا ضخت 11.41 مليون برميل يوميا فى أكتوبر وهو أعلى مستوى في 30 عاما.

وزادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الانتاج في أكتوبر بمقدار 390 ألف برميل يوميا ليصل إلى 33.31 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ 2016.

وتتنافس الولايات المتحدة مع روسيا على لقب أكبر منتج في العالم مع وصول انتاج الخام الأمريكي الآن إلى مستويات فوق 11 مليون برميل يوميا.