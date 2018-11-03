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أسعار النفط اليوم السبت 3-11-2018

السبت، 03 نوفمبر 2018 07:15 م
أسعار النفط اليوم السبت 3-11-2018 النفط _ أرشيفية
كتب : أحمد أبو حجر
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سجلت  أسعار النفط  اليوم السبت 3-11-2018، استقرار بعد خسائرها فى ختام اسبوع التعاملات امس الجمعة، حيث سجل خام برنت 72.83 دولار للبرميل، وسجل  الخام الأمريكى 63.14 دولار للبرميل.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط أيضا من زيادة كبيرة في الانتاج العالمى من الخام على مدار الشهرين الماضيين، وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية يوم الجمعة أن روسيا ضخت 11.41 مليون برميل يوميا فى أكتوبر  وهو أعلى مستوى في 30 عاما.

وزادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الانتاج في أكتوبر  بمقدار 390 ألف برميل يوميا ليصل إلى 33.31 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ 2016.

وتتنافس الولايات المتحدة مع روسيا على لقب أكبر منتج في العالم مع وصول انتاج الخام الأمريكي الآن إلى مستويات فوق 11 مليون برميل يوميا.

الحكومة اليمنية تعلن استئناف صادرات النفط خلال أيام

أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، أنها ستعمل خلال الأيام القادمة على استئناف إنتاج وتكرير وتصدير النفط، دون أن تحدد الكمية المتوقعة.

وقالت الحكومة اليمنية - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية الخميس إنها جاهزة للعمل على إجراءات لبناء الثقة فى ظل مساعى السلام التى تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت الحكومة اليمنية قد رحبت - فى وقت سابق - بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام فى اليمن، لافتة إلى أن التصريحات الصادرة عن عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التى تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي، وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، تنسجم مع رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادى وحكومته فى السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمنى نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية.

 
 

 


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الحكومة اليمنية تعلن استئناف صادرات النفط خلال أيام

أسعار النفط اليوم اليوم الخميس 1-11-2018 برنت يسجل 74.67 دولار للبرميل

النفط

اسعار النفط

اسعار برنت

اسعار الخام الامريكى




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