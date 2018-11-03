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أسعار الذهب اليوم السبت 3-11-2018 فى مصر

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:47 ص
أسعار الذهب اليوم السبت 3-11-2018 فى مصر الذهب
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 3-11-2018  ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا ومبيعا فى سوق الصاغة بمصر حوالى 615 جنيها للجرام بمستهل تعاملات اليوم.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
 
 
عيار 18: 527 جنيها
عيار 21: 615 جنيها 
عيار 24: 703 جنيها
الجنيه الذهب: 4920 جنيها
الأوقية: 1233 دولار
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.
 
"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.
 
أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.
 
 
 
 
 

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