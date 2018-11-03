"آثار الدماء" تفضح عاطلان عقب سرقتهما توك توك بالإكراه وطعن سائقه بالمطرية

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث قسم شرطة المطرية، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع الحرية، فى الاشتباه بشخصان يستقلان دراجة بخارية "توك توك"، وتبين انهما كلا من "ضياء م ي" 30 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "قتل"، ونجل عمه "محمد م ي" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم "مخدرات"، وعثر بحوزتهما على سلاح أبيض "مطواه"، وتبين وجود أثار دماء على ملابسهما.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص كرهاً عنه عقب إحداث إصابته، وأمكن التوصل للمجني عليه "علاء ز" 36 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعى بالوجهة وأخر طعنى بالصدر والفخذ الأيسر، وتم نقله لمستشفي المطرية العام.

وبسؤال المجني عليه قرر بأنه أثناء سيره بالدراجة البخارية "توك توك" قيادته بشارع المشروع، فوجئ بقيام المتهمان باستيقافه واستوليا على الدراجة البخارية قيادته كرها عنه عقب التعدي عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما محدثان ما به من إصابات وفرا هاربان، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة دراجة بخارية أخرى من "أسامة م" 22 سنة، سائق، بإسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة البخارية بمنطقة سكنهما، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.