88 قتيلا و196 مفقودا فى أسوأ حريق غابات بكاليفورنيا

رويترز

قالت السلطات الأمريكية إن 88 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وإن 196 آخرين فى عداد المفقودين بعد مرور 3 أسابيع على اندلاع أسوأ حريق غابات فى تاريخ كاليفورنيا من حيث عدد القتلى والذى أتى على تجمع سكنى جبلى صغير وأحاله إلى أنقاض متفحمة.

ودمر حريق كامب فاير الذى شب فى 8 نوفمبر نحو 14 ألف منزل وأحرق قرابة 153 ألف فدان فى بلدة باراديس ومحيطها فى شمال كاليفورنيا التى كان عدد سكانها 27 ألف نسمة.

وقال كورى هونيا، قائد شرطة مقاطعة بيوت أمس الأربعاء، إنه يأمل فى أن يكون بعض المفقودين على قيد الحياة. وأضاف مخاطبا الصحفيين أن السلطات أنهت بحثها عن الضحايا.

واختلف عدد المسجلين فى قائمة المفقودين، إذ تقول السلطات إن أشخاصا كان يعتقد أنهم مفقودون عثر عليهم فى ملاجئ أو فنادق أو عند أصدقاء.

وقال هونيا إن فحوص الحمض النووى وأساليب أخرى أدت للتعرف على هويات نحو 35 ممن لقوا حتفهم بسبب الحريق بينما أمكن التعرف بشكل مبدئى على هويات 47 آخرين ولم تتسن معرفة هوية ستة.

وقال مسؤولو الإطفاء إنهم تمكنوا من احتواء الحريق بالكامل يوم الأحد. ولم يتوصل المحققون بعد لسبب اندلاعه.