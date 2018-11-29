25 ديسمبر.. الحكم على المتهم بقتل مواطن بالبساتين

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 25 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهم "رمضان. س"، لاتهامه بقتل مواطن بالبساتين لخلافات سابقة بينهما.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي و أيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمي .

وكشف أمر الإحالة في القضية ١٣٧٦٥ لسنة ٢٠١٨ جنايات البساتين، قيام المتهم رمضان سيد بكري بقتل المجني عليه حسني علاء الدين؛ عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله على إثر خلاف سابق بينهما، وما إن التقي به يقود مركبته حتي طلب منه يقله لوجهة قصدها، كال له ضربة بيد علي رأسه افقدته وعيه، ثم والي التعدي عليه بقطعة حجرية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.