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يافطة تحمل صورة شهيدى كمين الطريق الإقليمى تزين مدخل مركز شرطة العياط

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:37 م
يافطة تحمل صورة شهيدى كمين الطريق الإقليمى تزين مدخل مركز شرطة العياط
كتب بهجت أبو ضيف
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زينت يافطة تحمل صورة شهيدى مركز شرطة العياط، اللذان استشهدا أثناء متابعة عملهما، مدخل مركز شرطة العياط، تخليدا لذكراهما، وتقديرا لعملهما فى حفظ الأمن حتى نالا الشهادة.

وحملت اليافطة الاية القرآنية " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، الشهيد النقيب جمال صلاح والشهيد عمر مجدى، استشهدا يوم الأحد أثناء أداء الواجب بكمين الطريق الإقليمى الدولى بالعياط، الشرطة فداء الشعب.

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يافطة الشهيدين بمركز شرطة العياط
19273-عمرو-مجدى
الشهيد عمر مجدى
34486-جمال-صلاح
الشهيد جمال صلاح 

كانت سيارة نقل قد اقتحمن كمين شرطة بالطريق الإقليمى بالعياط، مما أسفر عن استشهاد النقيب جمال صلاح ضابط مركز شرطة العياط ورئيس نقطة كفر عمار، والملازم أول عمر مجدى ضابط مباحث فرقه البدرشين والعياط، نتيجة إصابتهما بكسور وجروح متفرقة، خلال أداء عملهما فى فحص السيارات ومستقليها المشتبه بهم، وتم ضبط قائد السيارة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.

 


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