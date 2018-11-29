ولية أمر طالبة ابتدائى تتهم مشرفة أتوبيس المدرسة بالتنمر على ابنتها فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

وجهت ولية أمر تلميذة بالصف الثالث الإبتدائى بإحدى المدارس الخاصة بالهرم، اتهاما لسائق الأتوبيس الخاص بالمدرسة، ومشرفة الأتوبيس بتحريض التلاميذ على التنمر على ابنتها، مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية، وحررت محضرا بقسم شرطة الهرم.

وذكرت شيماء جمال والدة الطفلة فى المحضر الذى حمل رقم 20183 لسنة 2018 إدارى قسم الهرم، أن ابنتها اشتكت لها بسبب تلفظ السائق الخاص بأتوبيس المدرسة، المكلف بتوصيلها بألفاظ خارجة خلال عمله، وعندما اشتكت لمشرفة الأتوبيس "اية.خ" المسئولة عن رعاية الطلاب خلال توصيلهم، انكرت قيام السائق بالتلفظ بألفاظ خارجة، وبدأت فى تحريض زملاء ابنتها على التنمر عليها واستفزازها، مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية.

وطالبت والدة الطفلة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق ومشرفة المدرسة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.