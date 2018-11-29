وزير الكهرباء يستقبل السفير الألمانى لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتبت رحمة رمضان

استقبل صباح اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوليوسس جيورج سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون مع قطاع الكهرباء.

أشاد شاكر، فى بيان له، فى بداية اللقاء بالتعاون القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الألمانية وخاصة شركة سيمنس معرباً عن امله فى زيادة حجم التعاون لتنفيذ خططنا القومية وتعظيم مستوى الاعتمادية والكفاءة لمحطات توليد الكهرباء حتى تتمكن من تلبية الطلب المتنامى على الطاقة.

وأشار الوزير ، إلى الجهود المبذولة والإجراءات التى اتخذها القطاع فى مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية مشيراً إلى النجاح الذى حققه لسد فجوة العجز فى الانتاج وتحويلها إلى وجود إحتياطى ليس فقط للإستهلاك المحلى ولكن لتعظيم فرص التصدير وتشجيع مشروعات الربط الكهربائى مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية .

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وذلك للتغلب على كافة المشكلات التى تواجهه من جذورها .

كما أشار شاكر أنه فى اطار السياسات والتشريعات تم اصدار قانون الكهرباء في يوليو 2015، الذى يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء على أرض مصر.

وأشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للربط الكهربائى متمثلاً فى التعاون الوثيق بين قطاع الكهرباء المصرى والمنظمة الدولية(GEIDCO) حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين القطاع والمنظمة لتطوير مشروعات الربط الكهربائى والتعاون فى عدد من المجالات مؤكداً أن مشروع الربط الكهربائى الدولى GEI يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأشاد يوليوسس جيورج سفير ألمانيا بالقاهرة بعمق العلاقات المصرية الألمانية ، وأشاد بحجم الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها فى وقت وجيز، معرباً عن رغبة بلاده في زيادة حجم الاستثمار في مصروزيادة حجم التعاون مع قطاع لكهرباء على وجه الخصوص.