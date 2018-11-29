وزير التنمية المحلية: الرئيس سيجتمع بالمحافظين لمناقشة المشروعات المتعثرة

كتب أشرف عزوز

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجتمع بالمحافظين منفردين لمناقشة آليات تعظيم الموارد المالية وموقف المشروعات المتعثرة.

وأشار الوزير خلال كلمته فى ندوة بحضور المحافظين اليوم إلى أنه طلب من كل محافظ حصر المشروعات فى كل محافظة، مشيرا الي أن هناك اهتمام رئاسي بحصر المشروعات المتعثرة وايجاد حلول لها وإعادة تشغيلها.

وقال إن الرئيس يتابع اسبوعيا موقف استرداد أراضى الدولة مع اللجنة المشرفة على ذلك برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.