video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الإعلامى السودانى: الدخلاء على الإعلام سبب توتر العلاقات بين مصر والسودان

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:00 م
وزير الإعلامى السودانى: الدخلاء على الإعلام سبب توتر العلاقات بين مصر والسودان الإعلامى عمرو عبد الحميد ووزير الإعلام والاتصالات السودانى
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال بشارة جمعة، وزير الإعلام والاتصالات السودانى، إن على الإعلام أن لا يعمل على تعكير الصفاء  فى علاقات الدول كون إدارة الدول لا تتم بأمزجة الأشخاص وإثارة هنا أو هناك، وتابع:" الدخلاء فى مجال الإعلام من يعكرون صفو العلاقات ويثيرون القلاقل.. أحيانا تكون آراء شخصية لهم"، مشدداً على أن حنكة القيادة السياسية فى القاهرة والخرطوم أعادوا الأمور إلى نصابها.

 

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن الدخلاء على الإعلام فى مصر والسودان يتناول الأمور بطريقة غير مهنية هم من يثيرون الفتن ويبثون السموم، لافتاً إلى أن توعية المجتمع من هذه الشائعات أمر مهم فى القضاء عن القلاقل التى أثارها الدخلاء، وتابع: "الإعلامى يجب أن يتناول الموضوعات بقدر من الموضوعية والوعى الشفافية".

 

وقال الوزير إن علاقة مصر والسودان لا تخضع لأهواء أشخاص، ولا ترتبط بأشخاص أو حكومات تأتى وتذهب"، وتابع أن "جدى تواجد فى مصر منذ 1950 ومعظم أقاربى بالقاهرة، والقيادة السياسية للبلدين لديهما وعى عظيم بأهمية العلاقة بين البلدين، ولا يستطيع أى شخص مهما كان تدمير العلاقة بين الخرطوم والقاهرة".

 

وشدد "جمعة" على أن السودان موقفها واضح من إسرائيل، والعلاقات بين البلدان لا تبنى بمجرد الزيارات، وإحنا موقفنا متناسق مع الدول العربية والإسلامية، ونرى أهمية إقامة دولة فلسطين قبل أى علاقات"، وتابع أنه "ليس بالضرورة أن يكون نتنياهو قصد السودان فى تصريحه بزيارة دولة عربية، وعلى إسرائيل التفكير فى إصلاح علاقتها مع الدول المحيطة بها قبل التفكير فى السودان البعيدة".

 

واستكمل وزير الإعلام السودانى: "إسرائيل تمارس الإثارة عبر إعلامها بترويج شائعات حول زيارة نتنياهو للسودان.. السودان موقفها واضح من إسرائيل، والعلاقات بين البلدان لا تبنى بمجرد الزيارات، وإحنا موقفنا متناسق مع الدول العربية والإسلامية، ونرى أهمية إقامة دولة فلسطين قبل أى علاقات".

 

وتابع أنه "ليس بالضرورة أن يكون نتنياهو قصد السودان فى تصريحه بزيارة دولة عربية، وعلى إسرائيل التفكير فى إصلاح علاقتها مع الدول المحيطة بها قبل التفكير فى السودان البعيدة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإعلام السودانى: مصر والسودان تشهدان تطورا كبيرا وطفرة فى شتى المجالات

مصر

السودان

اخبار مصر

اتصالات

اعلام السودان

الربط الشبكى

الدول العربية

عادل إمام

ام كلثوم




لا تفوتك
غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة