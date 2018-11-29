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وزارة الهجرة تعلن قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعدام بحق مصرى فى السعودية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:17 ص
وزارة الهجرة تعلن قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعدام بحق مصرى فى السعودية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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قررت وزارة العدل السعودية، قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعـدام فى قضية المهندس المصرى على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعـدام وإعادة فتح قضيته ومحاكمته من جديد، حيث قامت المحكمة العليا بإرجاع أوراقه لمحكمة الاستئناف، التي بدورها أعادته للمحكمة الجزائية لإعادة محاكمته من جديد.
 
وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج  قد تواصلت بالنائب العام المصري ونقيب المهندسين وسفير الممكلة العربية السعودية في مصر للنظر في أمر القضية.
 
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها للسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الحميد ، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والنائب العام المصري المستشار نبيل صادق لجهودهم الكبيرة واهتمامهم بمتابعة قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية.
 
جدير بالذكر أن زوجة المواطن المصرى المهندس على عبد الوارث، عبد القادر أبو القاسم، والمحكوم عليه بالإعدام داخل المملكة العربية السعودية، المتهم بإدخال وترويج المخدرات قد تواصلت مع الوزارة وناشدتها بالتدخل لإيجاد حل للقضية.
 
 

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