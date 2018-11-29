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وزارة الهجرة تتابع عودة جثمان مصرى بالسعودية على نفقة الدولة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:28 م
وزارة الهجرة تتابع عودة جثمان مصرى بالسعودية على نفقة الدولة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب
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أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها للسفير ناصر حمدي سفير مصر بالرياض، والدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل جمهورية مصر العربية بالرياض، لجهودهما الكبيرة واهتمامهما بمتابعة حادث المصري المقتول في الرياض، ويدعى "أ. ن. أ" يعمل حارس أمن بمزرعة بمدينة الرياض، مؤكدة أن الوزارة تتابع معهما لحظة بلحظة تفاصيل عودة جثمان المصري على نفقة الدولة دون تحمل أهله لأي نفقات، والذي يصل فجر السبت لمطار القاهرة الدولي.
 
وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك متابعة مع الجانب السعودي لسير الإجراءات القانونية والتعرف على ملابسات الحادث والجهود الجارية للقبض على الجناة والقصاص منهم، وفقا للقانون السعودي الذي لا يتهاون في مثل تلك الجرائم.
 
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد إلى أن سبب تأخر شحن الجثمان يرجع إلى الانتهاء من تقرير الطب الشرعي السعودي عن سبب الوفاة، حرصا على حقوق المتوفي القانونية والمالية، حيث ذكر  أنه “جرح نافذ في الصدر أدى إلى نزيف حاد مما أدى إلى موت مفاجيء”.
 
وفي هذا الصدد، تهيب وزارة الهجرة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، التحقق من المعلومات من مصادرها الأصلية وعدم ترويج الإشاعات.
 
 
 

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