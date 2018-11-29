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واشنطن تدين غياب إصلاحات الصين بمجال التجارة وتهدد بفرض رسوم على السيارات

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:02 ص
واشنطن تدين غياب إصلاحات الصين بمجال التجارة وتهدد بفرض رسوم على السيارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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أبدت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الأربعاء أسفها لغياب إصلاحات صينيّة فى مجال السياسة التجاريّة، مهدّدةً بفرض رسوم على السيّارات المستوردة من العملاق الآسيوى.

وأوضح الممثّل التجارى الأمريكى روبرت لايتايزر فى بيان فى الوقت الحاضر، لم تأت الصين إلى طاولة المفاوضات بمقترحات تهدف من خلالها إلى إصلاح كبير لممارساتها التجاريّة،كما ندّد بالرسوم الجمركيّة الصينيّة بنسبة 40% المفروضة على السيّارات الأمريكيّة، قائلاً "هذا أكثر من معدّل 15% الذى تفرضه الصين على شركائها التجاريّين الآخرين وفقًا لطلب من الرئيس ترامب ،كما يتم دراسة كلّ الأدوات المتاحة لتحقيق المساواة فى الرسوم الجمركية المفروضة على السيّارات".


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