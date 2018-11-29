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خالد صلاح
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هجوم يستهدف منزل رئيس المخابرات السابق فى كابول والقوات تتصدى للمسلحين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:02 ص
هجوم يستهدف منزل رئيس المخابرات السابق فى كابول والقوات تتصدى للمسلحين حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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شنت مجموعة من المسلحين هجوما على مقر إقامة رئيس المخابرات الأفغانية السابق عمرو الله صالح فى العاصمة كابول، إلا أن القوات الأفغانية تمكنت من التصدى للهجوم دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

وقال صالح- فى بيان على مواقع التواصل الاجتماعى نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية- أن الهجوم وقع خلال لقائه مع رئيس المخابرات السابق رحمة الله نبيل فى منزله.

وأكد صالح أن القوات الأفغانية وخاصة عملاء المخابرات تمكنوا من التصدى بسرعة للهجوم لافتا أن المسلحين لاذوا بالفرار من المنطقة بعدما رد قوات الأمن على إطلاق النار، إلا أنه لم تقع أى أصابات خلال الهجوم.

ومن جانبه، أكد رئيس المخابرات السابق أيضا وقوع الهجوم قائلا أن المسلحين تمكنوا من الهروب من المنطقة بعدما ردت قوات الأمن بدورها على هذا الهجوم.

وحتى الآن لم يعلن أى فرد أو جماعة مسؤوليته عن الحادث.

من ناحية أخرى قُتل 27 مسلحًا على الأقل من مسلحى حركة طالبان خلال ضربات جوية شنتها قوات الأمن الوطنى الأفغانية فى إقليم ننجرهار شرقى أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الخميس، عن فيلق (201 سيلاب) التابع للجيش الأفغانى، قوله فى بيان، أن الوحدة (02) التابعة لقوات الأمن الوطنى للجيش الأفغانى، ومقرها ننجرهار، شنت ضربات جوية فى منطقة خوجيانى بالإقليم الأفغانى، ما أسفر عن مقتل 27 مسلحًا من طالبان وإصابة 3 آخرين بجروح.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية؛ ومنها حركة طالبان، على هذه الحوادث حتى الآن.

ويعد إقليم ننجرهار من الأقاليم الهادئة نسبيًا شرقى أفغانستان، غير أن الوضع الأمنى شهد تدهورًا فى بعض المناطق النائية بالإقليم، خلال السنوات الأخيرة.

 


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