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نيابة الرمل تعاين مدرسة خاصة بعد اتهام عامل أمن بممارسة الشذوذ مع الأطفال

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:56 م
نيابة الرمل تعاين مدرسة خاصة بعد اتهام عامل أمن بممارسة الشذوذ مع الأطفال مدرسة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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عاينت نيابة أول الرمل بالإسكندرية مدرسة خاصة لقيام عدد من الأهالى بتحرير محضرا لقيام أحد عمال الأمن بالمدرسة بممارسة الشذوذ داخل الحمام الخاص بالمدرسة.
 
كما عاينت النيابة شقة مواجهه المدرسة كان يصطحب فيها العامل الاطفال بعد انتهاء اليوم الدراسى، واستمعت  لأقوال الطلاب، كل على حدة، لمعرفة حيثيات الواقعة، واستدعت العامل لسماع أقواله.
 
يذكر أن أحد الأهالى نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يعرض فيه قيام أحد أفراد الأمن باستقطاب الطلاب من المدرسة وممارسة الشذوذ الجنسى معهم بالحمام الخاص بالمدرسة، وشقة مقابلة للمدرسة.
 
 
 
 

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