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ننشر أماكن فصل التيار الكهربائي بالإسماعيلية خلال شهر ديسمبر لأعمال الصيانة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:56 م
ننشر أماكن فصل التيار الكهربائي بالإسماعيلية خلال شهر ديسمبر لأعمال الصيانة انقطاع الكهرباء-ارشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، أنة سيتم فصل التيار الكهربائي فى الفترة من 11 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2018عن كهرباء حى أول بمنطقة سكنية بالجيش وبرج سكن شارع منفيس ومسجد ومستشفى الزهراء، وملاهى المنطقة الصناعية وسنترال عرابى للإتصالات، ومجموعة مصانع صغيرة وسنترال هيئة قناة السويس، وبرج ابو جاد، ومنطقة سكنية بحى البلاح، وشارع عرابى ومساكن تابعة لمستشفى قناة السويس، ومبنى الجامعة القديمة وميدان شمبليون واتصال فى الخط الجديد وعمارات بحى الإرسال تابعة للقوات المسلحة، وشارع محمد على ومنفذ تجارى شارع سعد زغلول ومعمل أبحاث الهيئة وتابع لهيئة ق.س واتصال فى الخط الجديد ومصنع بالمنطقة الصناعية وورش تابعة ق.س وبرج الضرائب وبرج سكني عبد العاطى، وذلك في إطار خطة الصيانة الدورية التي ينفذها قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية

 

وأشاررئيس قطاع شبكات كهرباء الإسماعيلية فى بيان له اليوم إلى أنة بنطاق حى ثان فسيتم الفصل بالتوالي على شارع المستشفى البحرى، والمنطقة المحيطة وقهوة مبارك بالمنطقة المحيطة بالبلابسة، ومدرسة المشيربالشهداء والمنطقة المحيطة وبرج سالم ش 219 حى السلام ومنطقة قهوة المثلث بالمطافى وش رضا مدرسة الصنايع بالمنطقة المحيطة وبرج محمد صابر حى السلام والنادي الإسماعيلى ومنطقة سوق الجمعة بالشهداء، وبرج أمينة شارع هدى شعراوي ومنطقة شارع الغابة، والدقهلية وبرج محمد رجب بالدائري، وبرج أمينة خضر بعرايشية مصر، وعمارات الإحلال بالشهداء وبرج الضرائب شارع دمنهورعرايشية مصر، وبرج مختار شارع طنطا البحرى ومنطقة البلابسة، ودوران رضا منطقة بحرى الإستاد، وعمارات المصلين خلف شارع شبين الكوم وبرج بسيونى ش المستشفى حى السلام ونادى السلام والمنطقة المحيطة وبرج عبد الوهاب بالبلابسة شارع البحرى ومنطقة مدرسة السلام الإعدادية بنين وبرج عماد هريدى شارع الثلاثيني الحكر والشهر العقاري حى السلام والمنطقة المحيطة، وعمارات جمعية الشيخ زايد بالثلاثينى وش طنطا البحرى والمنطقة المحيطة

 

وأضاف المهندس السيد إسماعيل أنة سيتم الفصل أيضاً فى ادارة كهرباء الشيخ زايد  بالتوالي بجامعة قناة السويس ومساكن الدبش بالتجارى، ومنطقة أرض الجمعيات، وخلف المعهد الدينى، وأمام مديرية الشباب والرياضة وخلف نادى الكهرباء وجامعة قناة السويس، ومركز شباب الشيخ زايد ومديرية التربية والتعليم، ونادى الموانى والمخبز الآلى، وبجوارسوق الحرفى وداخل الجامعة وبمنطقة الصالون الأخضر والمنطقة السابعة وبجوار الوحدة الصحية، وأرض الجمعيات وبجوار معرض الخيول، وداخل الجامعة وصالة الألعاب الرياضية، ومنطقة الحرفى ومساكن هيئة التدريس وبرج الدواجن، وخلف مركز الشباب وداخل الجامعة وأرض الجمعيات منطقة الخامسة

 


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