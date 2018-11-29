ننشر أسماء الحاصلين على أراضى الشباب فى المرحلة الثالثة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة الغردقة اليوم عن أسماء مستحقي أراضى الشباب 2008 ملحق المرحلة الثالثة بواقع 168 قطعة، الذين جرت القرعة بينهم يوم 10 نوفمبر الماضى بمجلس مدينة الغردقة .