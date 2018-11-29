ننشر أسماء الحاصلين على أراضى الشباب فى المرحلة الثالثة بالغردقة

أعلن مجلس مدينة الغردقة اليوم عن أسماء مستحقي أراضى الشباب 2008 ملحق المرحلة الثالثة بواقع 168 قطعة، الذين جرت القرعة بينهم يوم 10 نوفمبر الماضى بمجلس مدينة الغردقة .
وأكد مجلس مدينة الغردقة، على المواطنين المذكورين فى الكشوف سرعه التوجه الي الوحدة المحلية لاستكمال اجراءات التعاقد .
اسماء المستحقين لاراضى الشباب 2008 (1)
اسماء المستحقين لاراضى الشباب 2008 (2)
اسماء المستحقين لاراضى الشباب 2008 (3)
اسماء المستحقين لاراضى الشباب 2008 (4)
اسماء المستحقين لاراضى الشباب 2008 (5)
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