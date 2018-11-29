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نسجيل صوتى يكشف اتهام حاخام بالاتجار بالمخدرات بهدف تمويل نشاطه فى تعليم اليهودية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 06:23 م
نسجيل صوتى يكشف اتهام حاخام بالاتجار بالمخدرات بهدف تمويل نشاطه فى تعليم اليهودية حاخام
كتب- هاشم الفخرانى
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اليوم السابع بلس

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم توجيه تهمة الإتجار بالمخدرات لحاخام يدعى الربى اليعازر برلند، حيث تم العثور على تسجيل صوتى له وهو يقوم بالاتفاق على كمية من المخدرات تمهيدا لبيعها.

 

وأوضحت الصحيفة أن الحاخام الذى ألقى القبض عليه ادعى أنه يبيع المخدرات من أجل دعم نشاطاته الدينية، موضحا أنه يستخدم هذه الأموال من أجل عقد جلسات تعليمية لدراسة التوراة ويقوم بالإنفاق على الطلاب الذين يحضرون هذه الجلسات.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تفرض حالة من التعتيم الإعلامى على باقى تفاصيل القضية التى هزت الرأى العام الإسرائيلى بحكم كون الحاخام من الشخصيات الدينية المعروفة فى القدس.


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