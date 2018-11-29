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نائب رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الخميس، 29 نوفمبر 2018 06:18 م
نائب رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان جانب من استقبال الوفد
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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استقبل الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلابن وفد صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي برئاسة سناء عاطف الباحثة بالصندوق، وفريق الطلاب المتطوعين المشاركين في المبادرة حيث ثمن مجهودهم الكبير طوال فترة عملهم مع طلاب الجامعة بكلياتها المختلفة.

حضرالإستقبال هدى فرج امين الجامعة المساعد، واللواء عماد جودة مدير إدارة الأمن الجامعي، وذلك في ختام فعاليات مبادرة إختارحياتك التي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع مركز التدريب الميداني بجامعة قناة السويس تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

 
و أشاد الدكتورطارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالمبادرة وأهدافها الساعية لتثقيف وتوعية شباب الجامعة بأخطاروأضرار الإدمان، مؤكدا على أهمية التعاون المستمروالممتد بين الجامعة وصندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، وضرورة مشاركتهم في جميع التجمعات الطلابية من مبادرات ومؤتمرات ومعسكرات وغيرها من أوجه النشاط الطلابي، وهذه دعوة مفتوحة من جامعة قناة السويس لإستقبال وفد صندوق علاج و مكافحة الإدمان والتعاطي في أي وقت في رحاب الجامعة، وذلك لصالح طلاب الجامعة.


وقدم الدكتورطارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكرلفريق الطلاب المتطوعين من الجامعة والذين تم تدريبهم في فترة سابقة، مؤكدا على دورهم الفعال في الحملة، وإنهم خير سفراء لجامعتهم، وطالبهم بضرورة توصيل الرسالة الى زملائهم من الشباب على أوسع نطاق ممكن.

 

 
 
 
 

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